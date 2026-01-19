"Ko sem ga prvič vozil, sem bil pozitivno presenečen. Takoj sem imel dobre občutke," o svojem novem motorju, Yamahi, z nasmehom pripoveduje Tim Gajser. Za njim je deset dni testiranj na Sardiniji, kjer se že tradicionalno pripravlja na sezono. Po 12 letih na Hondi zdaj dirka na Yamahi. A vse zanj ni novo, saj je ob njem ostalo nekaj najbolj zaupanja vrednih ljudi, tudi Massimo Castelli, ki je bil 20 let desna roka Giacoma Gariboldija.

Massimo Castelli je iz Honde sledil Gajserju k Yamahi. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Za petkratnim svetovnim prvakom v motokrosu Timom Gajserjem je deset dni treninga na novem motorju. S prvim januarjem 2026 je postal dirkač Yamahine tovarniške ekipe, potem ko je prejšnjih 12 let dirkal na Hondi. Italijansko ekipo Giacoma Gariboldija je zamenjal za belgijsko Hansa Corversa. Da se bo lažje privadil na novo delovno okolje, je 29-letnik s seboj pripeljal nekaj ljudi, s katerimi je delal že pri Hondi in jim najbolj zaupa. To je njegov mehanik za trening Roberto, pa osebni pomočnik (šofer, kuhar …) Gianpietro Canetti in pa na presenečenje mnogih Massimo Castelli. Ta je bil 20 let desna roka Gariboldija. Še Gajser je priznal, da je bil presenečen, ko se je Castelli odločil, da mu bo sledil k Yamahi. Italijan bo vodja Timovega dela ekipe. Na dirkah bo njegov glavni mehanik Nash Ihle, ki že več let dela pri Corversu oziroma z Yamahinimi kros motorji.

Pogovori za prestop k Yamahi so se začeli že junija

Gajser je v pogovoru za gatedrop.com dejal, da je že nekaj časa razmišljal o zamenjavi ekipe, o novem izzivu, a da po 12 letih vendarle ni bilo lahko zapustiti Hondo. Odločitev je padla ob koncu prejšnje pomladi. Corvers je razkril, da je sam prvega junija na VN Nemčije izvedel, da Gajser ne bo podaljšal s Hondo in je takoj predlagal vodstvu koncerna Yamaha, naj ga skuša pripeljati k njim. Slovenski as je podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja. Več podrobnosti o pogodbi, kot je to značilno za svet motokrosa, ni znanega. O denarju se v tem športu ne govori, a se v tovarniških ekipah velikih svetovnih koncernov obračajo milijoni.

"Ko sem ga prvič vozil, sem bil pozitivno presenečen"

Ker Timova nova ekipa prihaja iz Belgije, bo nekajkrat treniral tudi na zloglasni belgijski mivki. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo O samih razlikah med motorjema Honda in Yamaha Gajser seveda ne sme preveč govoriti (Yamahin motor ima denimo okvir iz aluminija). Testiranja na Sardiniji so zdaj namenjena temu, da motor spozna, da prilagodi nastavitve svojih željam in tudi sam nekoliko prilagodi slog vožnje motorju. "Ko sem ga prvič vozil, sem bil pozitivno presenečen. Takoj sem imel dobre občutke. Seveda pa nas čaka še veliko dela. Še naprej bomo testirali. A od prvega dne do danes so občutki res pozitivni," je z nasmehom dejal Gajser. Časa nimajo veliko, samo dva meseca od prvega treninga na Yamahi sledi prva dirka sezone 2026, VN Argentine (sedmi in osmi marec). Kot je že v navadi, bo Gajser februarja odpeljal dve pripravljalni dirki (italijansko odprto zimsko prvenstvo). Bo pa to leto nekaj treningov opravil tudi v Belgiji, od koder prihaja Corvers oziroma njegova ekipa. Večji del treningov bo še naprej odpeljal na svoji progi v Lembergu pri Šmarju (Tiga243Land).

Cilj je jasen – šesti naslov svetovnega prvaka

Tim Gajser je bil nazadnje svetovni prvak leta 2022. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Čeprav je Gajser v stiski s časom, tako kot tudi Jeffrey Herlings, ki je pozimi KTM zamenjal za Hondo, pa sta oba takšna mojstra motokrosa, da bosta marca sezono začela kot glavna favorita. Tim priznava, da zanj šteje samo naslov prvaka. "Moj cilj ni bil nikoli kaj manj od tega. In tako bo do konca moje kariere." Šesta svetovna lovorika se mu je v zadnjih treh letih vselej izmaknila. Leta 2023 ga je boja stala zlomljena ključnica. Leta 2024 je naslov izgubil le za nekaj točk na finalu sezone v španskem Cozarju. Lani, ko je prvenstvo začel s tremi zmagami na uvodnih petih dirkah in je bil v življenjski formi, pa je doživel težji izpah rame in izpustil skoraj polovico dirk.

Zadnji prvak z Yamaho Febvre leta 2014, štirikrat zapored legendarni Stefan Everts

Legenarni Stefan Everts je bil z Yamaho svetovni prvak štirikrat na začetku tega stoletja. Foto: Guliverimage "Naša največja želja za 2026 je, da bi imeli sezono brez poškodb. V zadnjih letih jih je bilo preveč in nato se je težko boriti že za stopničke," o ciljih pove Corvers. Lani je Maxime Renaux, ki je ostal v ekipi, sezono odprl z zmago v Argentini, a so ga nato vse leto pestile manjše poškodbe in ni več zmagal. Lanska Argentina je vendarle pokazatelj, da je Yamahin motor lahko konkurenčen za zmage. V zadnjih dveh desetletjih sta v prvenstvu MXGP kraljevali predvsem znamki KTM in Honda. Zadnji Yamahin prvak je bil Romain Febvre leta 2015. Pred tem pa je bil štirikrat zapored z Yamaho legendarni Stefan Everts (2001–2004). "Ne skrivamo, da se želimo boriti za naslov prvaka. Sezona bo zelo zanimiva," je še dejal Corvers. Ob veteranih Gajserju, Herlingsu in branilcu naslova Febvru (Kawasaki) velja resno računati še na mlade Lucasa Coenena (KTM), Kaya de Wolfa (Husqvarna) in povratnika iz Amerike Toma Vialla (Honda).

Ekipe in dirkači za sezono MXGP 2026:



Kawasaki: Romain Febvre, Pauls Jonass

Honda: Jeffrey Herlings, Tom Vialle, Ruben Fernandez

KTM: Lucas Coenen, Andrea Adamo

Yamaha: Tim Gajser, Maxime Renaux

Ducati: Jeremy Seewer, Andrea Bonacorsi, Calvin Vlaanderen

Fantic: Alberto Forato, Brett van Doninck

Husqvarna: Kay de Wolf

Beta: Rick Elzinga, Jago Geerts



Honda Motoblouz: Thibault Benistant, Kevin Horgmo

MX-Handel Husqvarna: Kevin Brumann

Van Venrooy KTM: Mattia Guadagnini

TEM JP253 KTM: Jan Pancar

JK Yamaha: Isak Gifting