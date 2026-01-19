Ruski predsednik Vladimir Putin bi lahko v prihodnje pozornost usmeril proti estonskemu obmejnemu mestu Narva. Zaradi večinskega ruskega prebivalstva in skrajne lege na meji z Rusijo naj bi mesto po mnenju zahodnih analitikov predstavljalo priročen izgovor za preizkus odločnosti Nata in kolektivne obrambe Evropske unije.

Britanski časnik Daily Mail opozarja, da bi lahko bil morebitni naslednji cilj ruskega predsednika Vladimirja Putina majhno estonsko obmejno mesto Narva, ki leži tik ob ruski meji in je del EU ter zveze Nato. Po mnenju zahodnih varnostnih analitikov bi lahko prav Narva Moskvi ponudila priročen izgovor za nov pritisk ali celo vojaško eskalacijo, s katero bi Rusija preizkusila odločnost Zahoda in zavezanost kolektivni obrambi.

Narva ima okoli 55 tisoč prebivalcev, od katerih je več kot 80 odstotkov rusko govorečih. Mesto leži ob reki Narvi, ki je naravna meja med Estonijo in Rusijo. Na drugi strani reke je rusko mesto Ivangorod. Zaradi zgodovinskih, kulturnih in družinskih vezi z Rusijo je Narva že dolgo predmet zanimanja ruskih medijev in propagande, ki pogosto poudarjajo domnevno zapostavljenost ruske manjšine v baltskih državah.

Nekdanji britanski diplomat in predavatelj na King’s College v Londonu Tim Willasey-Wilsey ocenjuje, da bi Putin lahko po morebitnem zatišju ali zamrznitvi vojne v Ukrajini poskušal ustvariti novo krizno žarišče. Njegove naslednje poteze bi lahko bile še drznejše kot doslej.

Po njegovih besedah bi bil poseg v Narvi ali njeni okolici način, kako preveriti, ali bi bile ZDA in druge članice Nata res pripravljene tvegati širši konflikt z Rusijo zaradi relativno majhnega mesta na skrajnem vzhodu zavezništva.

Willasey-Wilsey meni, da bo Putin še najprej grizel robove Ukrajine, da bi preizkusil varnostna zagotovila severnoatlantskega zavezništva. In točka posebne nevarnosti za temelje Nata bi lahko bila prav Narva.

"Mesto, za katero sem vedno mislil, da je zelo nevarno, je Narva, ki ima 80 odstotkov ruskega prebivalstva," je Willasey-Wilsey povedal za britanski časopis The Sun.

"Ali res verjamemo, da se bodo ZDA vojskovale za eno samo mesto v Estoniji? Nisem več prepričan," je ponazoril nevarnost.

S hibridnim vojskovanjem do spodbujanja nemirov

Scenarij, ki ga omenja Daily Mail, ne bi nujno vključeval klasične vojaške operacije. Strokovnjaki opozarjajo, da bi Rusija lahko uporabila hibridne pritiske, od kibernetskih napadov in dezinformacijskih kampanj do spodbujanja nemirov ali političnih zahtev po večji avtonomiji. Takšne taktike bi Kremlju omogočile stopnjevanje napetosti brez takojšnje aktivacije petega člena Severnoatlantske pogodbe.

Estonija sicer velja za eno najbolj pripravljenih držav na vzhodnem krilu Nata, v Narvi in njeni okolici pa so že nameščene zavezniške enote. Kljub temu opozorila, ki jih izpostavlja Daily Mail, kažejo na širšo zaskrbljenost zahodnih analitikov, da bi Rusija v prihodnosti lahko iskala šibke točke zavezništva. Narva tako postaja simbol vprašanja, ki ga Putin po mnenju nekaterih strategov želi postaviti Zahodu: ali je Nato res pripravljen braniti vsako svojo članico – brez izjem.