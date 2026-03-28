P. P.

28. 3. 2026,
18.04

Umrla je najstarejša Slovenka

Marija Žekš | Marija Žekš bi letos praznovala 110. rojstni dan. | Foto Facebook/Občina Beltinci

Foto: Facebook/Občina Beltinci

V Splošni bolnišnici Murska Sobota je umrla Marija Žekš, ki je bila od julija leta 2024 najstarejša Slovenka. Dočakala je 109 let in 225 dni.

Marija Žekš je bila doma iz Beltincev, zadnjih 15 let je preživela v Domu starejših v Ljutomeru. Od nje so se zato poslovili tudi v občini Beltinci, kjer so zapisali, da je "s svojo dolgo življenjsko potjo za seboj pustila dragocen spomin in tiho pričevanje časa, ki ga je živela".

Kot je poročal Vestnik, se je Marija Žekš rodila leta 1916 v Dreveniku pri Rogaški Slatini. Mladost je preživela pri teti v Mariboru, se tam zaposlila v tekstilni tovarni, leta 1939 pa se poročila s krojačem Alojzom iz Pečarovcev. V to vas na Goričkem se je preselila leta 1943. Tam je delala kot kuharica in čistilka v šoli.

Upokojila se je leta 1969, osem let kasneje pa se je z možem preselila k hčerki v Beltince, kjer je po poročanju Vestnika veliko časa posvetila kuhi in vrtnarjenju, rada je imela tudi živali.

Po podatkih wikipedie je sedaj najstrarejša Slovenka Dragomila Kerševan, ki ima 106 let.

Ethel Caterham
Novice Najstarejša oseba na svetu praznuje 116. rojstni dan
Sveča
Novice Na Japonskem pri 116 letih umrla najstarejša oseba na svetu
Agnes Keleti
Sportal Umrla je najstarejša olimpijska zmagovalka Agnes Keleti
Maria Branyas Morera
Novice Pri 117 letih umrla najstarejša oseba na svetu
