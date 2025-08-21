Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Četrtek,
21. 8. 2025,
8.56

Četrtek, 21. 8. 2025, 8.56

31 minut

Najstarejša oseba na svetu praznuje 116. rojstni dan

Ethel Caterham | Danes svoje dni preživlja v domu za ostarele v Lightwaterju, jugozahodno od Londona.

Danes svoje dni preživlja v domu za ostarele v Lightwaterju, jugozahodno od Londona.

Foto: X/@historycalendar

Najstarejša oseba na svetu Ethel Caterham iz Velike Britanije danes praznuje 116. rojstni dan. Caterham je naziv najstarejše osebe na svetu prevzela aprila po smrti brazilske nune Inah Canbarro Lucas, ki je bila takrat stara 116 let in 326 dni, poroča britanski BBC.

Caterham se je rodila 21. avgusta 1909 in je še zadnja živa pripadnica monarhije nekdanjega britanskega kralja Edvarda VII. Njegov prapravnuk in zdajšnji kralj Karel III. je najstarejši živeči osebi na svetu ob njenem 115. rojstnem dnevu lani podaril voščilnico.

Praznovanje 115. rojstnega dne

Caterham se je rodila v Shipton Bellingerju na jugu Anglije, odraščala pa v Tidworthu. Kot najstnica je delala kot varuška v Indiji, kasneje pa živela še v Hongkongu in Gibraltarju. 

Za najstarejšo osebo vseh časov, katere starost je bilo mogoče uradno preveriti, velja Francozinja Jeanne Louise Calment, ki je umrla leta 1997 v starosti 122 let in 164 dni.

Najstarejši moški vseh časov je bil Japonec Jiroemon Kimura, ki je leta 2013 umrl v starosti 116 let in 54 dni. Trenutno najstarejši moški na svetu je 112 let in 320 dni star Brazilec Joao Marinho Neto.

