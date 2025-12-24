Smrtna nesreča: vlak trčil v kolesarja, ki je zapeljal na progo

Nekaj pred 15. uro so bili celjski policisti obveščeni o prometni nesreči v Zidanem Mostu na območju Policijske postaje Laško. Kolesar je kljub spuščenim polzapornicam zapeljal na prehod ceste čez železniško progo v trenutku, ko je pripeljal vlak. Ta je trčil v kolesarja, ki je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl. Njegova identiteta še ni znana.