Sreda, 24. 12. 2025, 16.53
45 minut
Skupina mladoletnikov v Tolminu poškodovala Nomagov avtobus
Na avtobusni postaji v Tolminu je skupina večinoma mladoletnih oseb poškodovala avtobus in na njem povzročila za približno tisoč evrov gmotne škode. Z zadevo se ukvarjajo policisti, ki so nekaj storilcev že odkrili. Poškodovani avtobus pripada podjetju Nomago.
Kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari na škodo avtobusnega prevoznika Nomago je izvedla skupina več mladoletnikov in enega polnoletnega občana, so sporočili z novogoriške policijske uprave. Nekaj storilcev so policisti že odkrili, delo pa nadaljujejo. Napovedali so, da bodo podali kazensko ovadbo.