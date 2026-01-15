Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
15. 1. 2026,
11.39

Četrtek, 15. 1. 2026, 11.39

1 ura, 22 minut

Država zagotovila zemljišče za postavitev dvigala na Markovec

Avtorji:
Sa. B., STA

dvigalo na Markovec | Ena od vizualizacij dvigala na Markovec | Foto Studio PIRSS

Ena od vizualizacij dvigala na Markovec

Foto: Studio PIRSS

Vlada je v okviru današnjega obiska obalno-kraške regije lastništvo 1,2 milijona evrov vrednega zemljišča v Semedeli z ministrstva za infrastrukturo oz. države prenesla na Mestno občino Koper. Na tem območju je občina že pred leti začela načrtovati dvigalo na vzpetino Markovec, začetek del je po zadnjih načrtih predviden poleti.

Država bo prenos lastništva zemljišča na Mestno občino Koper izvedla brezplačno, je v izjavi po terenski seji vlade v Kopru povedal podpredsednik vlade Matej Arčon. "Gre za zelo pomemben projekt za razvoj tako lokalne skupnosti kot promocije Kopra kot pomembnega turističnega in gospodarskega središča na Obali," je dodal.

Desetletje stara ideja

Ideja o gradnji dvigala na Markovec je stara že skoraj desetletje. Potem ko so investicijo že večkrat zavrnili, so koprski občinski svetniki projekt maja lani vendarle potrdili. Dvigalo naj bi olajšalo povezavo med Markovcem in Žusterno.

Vrednost naložbe je ocenjena na nekaj manj kot deset milijonov evrov. Mestna občina Koper pričakuje sofinanciranje v višini nekaj nad 6,3 milijona evrov v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN). Od tega bo 50 odstotkov kohezijskih sredstev in 50 odstotkov sredstev iz državnega proračuna, so konec lanskega decembra povedali na občini.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja začetek del pričakujejo letos poleti, konec pa je predviden v začetku leta 2028.

