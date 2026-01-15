Za slovenskim motoristom na reliju Dakar v Savdski Arabiji je vrhunska 11. etapa. Toni Mulec je bil namreč deveti v skupni razvrstitvi etape in zmagovalec etape v razredu netovarniških voznikov rally2. V skupnem seštevku dirke je napredoval z desetega na deveto mesto, v seštevku rally2 pa z drugega na prvo. Tako se mu obeta za Slovenijo zgodovinski dosežek, doslej najboljši Slovenec na Dakarju je bil 18-kratni udeleženec Miran Stanovnik leta 2011 na 11. mestu.

Na 356 kilometrov dolgi četrtkovi etapi je bil med motoristi najboljši Američan Skyler Howes (Honda), ki je za 21 sekund prehitel moštvenega kolega Francoza Adriena Van Beverna (Honda), tretji pa je bil Edgar Canet (KTM). Španec je bil počasnejši minuto in 15 sekund.

Toni Mulec Foto: RallyZone Četrto mesto je zasedel Argentinec Luciano Benavides (KTM), ki je prevzel vodstvo v skupnem seštevku dirke. Pred Američanom Rickyjem Brabeckom (Honda) ima 23 sekund naskoka. Toni Mulec je v skupnem seštevku dirke deveti. Zaostaja dve uri, 36 minut in 38 sekund. Na zadnjih dveh etapah lahko pridobi še eno mesto.

Korošec je bil deveti tudi v 11. etapi, ko je v cilj prišel devet minut in 33 sekund za zmagovalcem. Se je pa po željah Slovenca razpletel spopad za zmago v razredu rally2. Za sekundo je prehitel Portugalca Martima Venturo (Honda) in se veselil svoje prve etapne zmage na reliju Dakar. Štiridesetletnik je v razredu rally2 prevzel vodstvo. Pred Američanom Prestonom Campbellom (Honda), ki je drugi, ima dve minuti in 27 sekund prednosti.

Simon Marčič je bil na četrtkovi etapi 58., v skupnem seštevku dirke ne tekmuje več, saj se je v petek poškodoval in etape ni končal. Izpustil je tudi naslednji dve.

Med avtomobilisti je Naser Al Atijah vse bližje šesti zmagi na reliju Dakar. Izkušeni 55-letni Katarec je na etapi od Biše do Al Henakije vozil previdneje in jo končal na 17. mestu. Za zmagovalcem etape, Švedom Mattiasom Ekströmom, je zaostajal 12 minut in 47 sekund.

V skupnem seštevku ima Al Atijah relativno majhno prednost, ki znaša osem minut in 40 sekund pred Špancem Nanijem Romo (Ford), ki je danes končal na desetem mestu, a sta do konca le še dve etapi: petkova do Janbuja in kratka sobotna etapa po mestu.