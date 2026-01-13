KPK: Golob kršil integriteto. Golob: dve sporočili ne predstavlja kršitve integritete.

Komisija za preprečevanje korupcije je v zadevi Bobnar ugotovila, da je premier Robert Golob kršil integriteto. V končnih ugotovitvah je KPK razkrila tudi SMS-sporočila, ki jih je premier poslal nekdanji ministrici.

Komisija za preprečevanje korupcije je v zadevi Bobnar ugotovila, da je premier Robert Golob kršil integriteto, sta prva poročala portala N1 in 24ur.

Golob je po mnenju KPK nedopustno vplival na delo policije, ko je pritiskal na takratno notranjo ministrico Tatjano Bobnar, naj uredi kadrovske razmere v policiji, in s tem kršil integriteto. Svoje končne ugotovitve je KPK danes poslala predsedniku vlade ter njegovemu odvetniku Stojanu Zdolšku, ki je že napovedal, da bodo postopek nadaljevali pred sodiščem, saj je prepričan, da so ugotovitve KPK nezakonite.

KPK: vlada ni sprejela usmeritev v zvezi s kadrovanjem v policiji

Kot so pojasnili v KPK, lahko predsednik vlade ministrom daje "obvezujoče napotke zgolj v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritev vlade RS in so pomembne za delo posameznih ministrstev". Ob tem so spomnili, da vlada usmeritev v zvezi s kadrovanjem v policiji ni sprejela. "Iz česar sledi, da dr. Robert Golob kot predsednik vlade RS ni imel pristojnosti za poizvedovanje o kadrovski sliki v policiji pri ministrici za notranje zadeve in podajanje kakršnihkoli usmeritev glede kadrovanja v policiji, kar predstavlja kršitev integritete," ugotavlja KPK.

Dve SMS-sporočili, ki jih je Golob poslal Bobnarjevi



"jutro. Moram priznati, da postajam resno zaskrbljen s kadrovsko sliko v policiji. dajva se ta teden dobiti samo na to temo. poudarjam: resno zaskrbljen."



"nic mi ni vsec. Ker se ni izvrsilo nic od dogovora. pika. dokoncna pika."

Odziv kabineta predsednika vlade

Po objavi odločitve KPK so reagirali v kabinetu predsednika vlade, kjer so potrdili, da je bil Golob danes v popoldanskih urah seznanjen, da je KPK vse očitke nekdanje ministrice Bobnarjeve razen enega zavrnila kot neutemeljene. "Edini očitek, zaradi katerega naj bi predsednik vlade domnevno kršil integriteto, sta dve telefonski sporočili, v katerih izraža zaskrbljenost nad kadrovsko sliko v Policiji. Na podlagi tega smo še toliko bolj prepričani, da to ne predstavlja kršitve integritete," so zapisali.