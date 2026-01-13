Golob sprejel astronavtko Sunito Williams

Predsednik vlade Robert Golob se je danes srečal z nekdanjo astronavtko ameriške vesoljske agencije NASA Sunito Williams, eno najuspešnejših ameriških astronavtk.

Golob in Williams sta v pogovoru izmenjala poglede na pomen znanosti, inovacij in mednarodnega sodelovanja na področju vesoljskih raziskav ter vlogo Slovenije v globalnih znanstvenih projektih. Premier je ob tem poudaril, da je obisk Sunite Williams dodatna spodbuda razvoju slovenskega znanja, raziskav in tehnoloških ambicij v vesolju ter pomemben navdih za mlade.

Sunita Williams je na obisku v Sloveniji na povabilo podpredsednice vlade ter ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon ter podpredsednika vlade in ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona. "Njen obisk predstavlja pomembno priložnost za krepitev mednarodnega sodelovanja ter za nadaljnjo promocijo znanosti, inovacij in vesoljske dejavnosti Slovenije na svetovni ravni," so še poudarili v kabinetu predsednika vlade.

Foto: STA Z Williams se je srečala tudi predsednica Nataša Pirc Musar.

Foto: STA