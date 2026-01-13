Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Torek,
13. 1. 2026,
13.50

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
astronavtka srečanje Sunita Williams Robert Golob Robert Golob

Torek, 13. 1. 2026, 13.50

34 minut

Golob sprejel astronavtko Sunito Williams

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Sunita Williams | Golob in Williams sta v pogovoru izmenjala poglede na pomen znanosti, inovacij in mednarodnega sodelovanja na področju vesoljskih raziskav ter vlogo Slovenije v globalnih znanstvenih projektih. | Foto STA

Golob in Williams sta v pogovoru izmenjala poglede na pomen znanosti, inovacij in mednarodnega sodelovanja na področju vesoljskih raziskav ter vlogo Slovenije v globalnih znanstvenih projektih.

Foto: STA

Predsednik vlade Robert Golob se je danes srečal z nekdanjo astronavtko ameriške vesoljske agencije NASA Sunito Williams, eno najuspešnejših ameriških astronavtk.

Golob in Williams sta v pogovoru izmenjala poglede na pomen znanosti, inovacij in mednarodnega sodelovanja na področju vesoljskih raziskav ter vlogo Slovenije v globalnih znanstvenih projektih. Premier je ob tem poudaril, da je obisk Sunite Williams dodatna spodbuda razvoju slovenskega znanja, raziskav in tehnoloških ambicij v vesolju ter pomemben navdih za mlade.

Sunita Williams je na obisku v Sloveniji na povabilo podpredsednice vlade ter ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon ter podpredsednika vlade in ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona. "Njen obisk predstavlja pomembno priložnost za krepitev mednarodnega sodelovanja ter za nadaljnjo promocijo znanosti, inovacij in vesoljske dejavnosti Slovenije na svetovni ravni," so še poudarili v kabinetu predsednika vlade. 

Sunita Williams | Foto: STA Foto: STA Z Williams se je srečala tudi predsednica Nataša Pirc Musar

Sunita Williams | Foto: STA Foto: STA

vrnitev z ISS
Novice Astronavta po več kot devetih mesecih srečno pristala na Zemlji #foto
Sunita Williams
Novice Astronavta se bosta po več kot devetih mesecih na ISS na Zemljo vrnila v torek #video
Falcon 9
Novice Raketa SpaceX je na poti po astronavtko Sunito Williams
Sunita Williams
Novice Vrnitev Sunite Williams z ISS na Zemljo preložena
astronavtka srečanje Sunita Williams Robert Golob Robert Golob
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.