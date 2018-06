[video: 58707 / ]

. Joseph Blatter je bil na čelu Fife dolgih 18 let. .. leta 1998 je bil za predsednika krovne svetovne nogometne organizacije (Fifa) imenovan Švicar Joseph Blatter, ki je v boju za položaj najvplivnejšega moža svetovnega nogometa premagal Šveda Lennarta Johanssona. Ta je po porazu ohranil svoj položaj predsednika evropske nogometne organizacije (Uefa).

Blatter je na čelu Fife ostal skoraj 18 let. Vse do februarja letos, ko je bil, čeprav je na volitvah dobil nov mandat, primoran zapustiti predsedniški položaj zaradi vpletenosti v številne podkupovalne afere. Na čelu Fife ga je nasledil rojak Gianni Infantino.

Kaj vse se je še zgodilo?

… leta 2008 je Španec Rafael Nadal v finalu OP Francije v Parizu premagal Švicarja Rogerja Federerja in četrtič zapored osvojil pariški turnir za grand slam.

… leta 2007 je Bojan Jokić iz HiT Gorice prestopil v francoskega prvoligaša Sochaux, s katerim je podpisal štiriletno pogodbo. V novem klubu se je pridružil nekdanjemu klubskemu soigralcu Valterju Birsi, ki je v Sochaux prispel leto pred tem.

… leta 2004 je Italija v finalu evropskega prvenstva do 21 let premagala Srbijo in Črno goro s 3:0 v Bochumu in osvojila naslov prvaka.

… leta 2004 je Etiopijec Kenenisa Bekele na mitingu v Ostravi postavil svetovni rekord v teku na 10.000 metrov (26:20,31), ki je veljaven še danes.

… leta 2002 je Slovenija v Daeguju v Južni Koreji odigrala drugo tekmo na svojem krstnem svetovnem prvenstvu v nogometu in izgubila proti Južni Afriki z 0:1. Slovenci so po drugem porazu na drugi tekmi pred zadnjim obračunom s Paragvajem ostali brez možnosti za napredovanje.

… leta 1997 je Gustavo Kuerten, takrat šele 66. igralec sveta, v finalu OP Francije v Parizu premagal Španca Sergia Bruguero in osvojil svoj prvi grand slam naslov. Brazilec je pozneje v Parizu zmagal tudi v letih 2000 in 2001.

… leta 1996 je Nemka Steffi Graf v finalu OP Francije v Parizu premagala Španko Arantxo Sanchez Vicario in petič zmagala na tem prestižnem turnirju.

… leta 1986 so košarkarji Boston Celtics s 114:97 v šesti tekmi finala lige NBA premagali Houston Rockets in osvojili 16. naslov v najmočnejši košarkarski ligi NBA. Za najboljšega igralca finala je bil izbran legendarni Larry Bird.

… leta 1958 sta Nemčija in Argentina odigrali uvodno tekmo svetovnega prvenstva na Švedskem. Pred 31.156 gledalci v Malmöju so s 3:1 zmagali Nemci.

Rodili so se …

1943 – nekdanji ameriški atlet, šprinter čez visoke ovire Willie Davenport

1949 – nekdanja nemška atletinja, tekačica na 800 metrov Hildegard Flack

1952 – nekdanji italijanski sankač Paul Hildgartner

1955 – nekdanji španski nogometaš in trener Jose Antonio Camacho

1964 – nekdanji ameriški atlet, tekač čez nizke ovire Butch Reynolds

1974 – nekdanji slovaški nogometaš Vladimir Labant

1974 – nekdanja avstralska tekvondoistka Lauren Burns

1976 – nekdanja ameriška teniška igralka Lindsay Davenport

1983 – slovenski vaterpolist Rok Vehovec

1983 – ruska teniška igralka Nadja Petrova

1983 – nekdanja belgijska teniška igralka Kim Clijsters

1984 – argentinski nogometaš Javier Mascherano

1985 – slovenski hokejist Nejc Sotlar