Zlatko Zahović je moral zapustiti svetovno prvenstvo. … leta 2002 je afera v slovenskem nogometnem taboru na SP Južni Koreji, nastala po hudem sporu med prvim igralcem reprezentance Zlatkom Zahovićem in selektorjem Srečkom Katancem, dobila epilog. Približno pet minut po tem, ko je avtobus druge nogometaše odpeljal na sicer za javnost zaprti trening, se je Zahović s taksijem odpeljal na letališče v Jeju, od koder je odpotoval v Seul in nato v Lizbono.



Z odhodom zvezdnika, ki je zmotil domnevno idiličen mir v moštvu, naj bi se po mnenju vodstva Nogometne zveze Slovenije neprijetne razmere umirile, reprezentanca pa naj bi se v miru pripravljala na nadaljevanje prvenstva. Na žalost privržencev nogometa pa se ta pričakovanja niso izpolnila in Slovenija je izgubila preostali tekmi na turnirju ter se predčasno vrnila domov.

Kaj vse se je še zgodilo?

… leta 2004 je Argentinec Gaston Gaudio v finalu OP Francije v Parizu premagal rojaka Guillerma Corio in prišel do naslova na tem prestižnem grand slam turnirju.

… leta 2001 je Slovenija pod taktirko Srečka Katanca igrala tekmo kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu 2002 proti Švici v Baslu in zmagala z 1:0. Pred 30 tisoč navijači je bil mož odločitve v 82. minuti rezervist Sebastjan Cimerotić, ki je izkoristil veliko napako Stephana Henchoza in prišel sam pred vrata Marca Pascola ter ga matiral, sam pa se prvič v izbrani vrsti vpisal med strelce.

… leta 1999 je teniški igralec Andre Agassi v finalu OP Francije premagal Rusa Andreja Medvedeva in kot prvi po 30 letih osvojil vse štiri velike turnirje za grand slam. Po Wimbledonu (1992), New Yorku (1994) in Melbournu (1995) je Američan na največjih teniških turnirjih prišel še do zadnje lovorike, ki mu je manjkala. To je bila velika vrnitev teniške legende iz Las Vegasa, ki je zatem dobil še štiri turnirje za grand slam.

… leta 1993 je na prijateljski tekmi proti Čilu (1:0) v Bogoti prvič za reprezentanco zaigral Faustino Asprilla, z 20 goli v 57 tekmah drugi najboljši strelec Kolumbije vseh časov. Že na prvi tekmi se je vpisal med strelce.

… leta 1986 je Nemec Jürgen Schult na atletskem mitingu v Neubrandenburgu v metu diska dosegel svetovni rekord v metu diska (74,08 metra), ki ga še danes ni presegel nihče.

… leta 1987 je takrat vsega 17-letna Steffi Graf v finalu grand slam turnirja OP Francije premagala Martino Navratilovo in postala najmlajša zmagovalka v zgodovini pariškega turnirja. Njen rekord v Parizu je leta 1990 izboljšala Monica Seles, ki je zmagala pri 16 letih.

... leta 1993 je v poljskem Wroclawu v prijateljski košarkarski tekmi Slovenija premagala Hrvaško s 94:90. To je bila zadnja tekma legendarnega Dražena Petrovića. Naslednji dan je umrl v prometni nesreči blizu Ingolstadta.

… leta 1993 je Španec Sergi Bruguera po štirih urah v petih nizih v finalu teniškega grand slam turnirja OP Francije premagal Američana Jima Courierja in prišel do osme zmage na grand slam turnirjih.

… leta 1972 je v Montevideu na povratni tekmi finala Independiente z 2:1 po podaljških premagal Colo Colo in s skupnim izidom 2:1 osvojil pokal libertadores (južnoameriška različica lige prvakov).

Rodili so se …

1990 slovenski nogometaš Vid Belec

1989 poljski atlet, skakalec s palico Pawel Wojciechowski

1978 nekdanja slovenska rokometašica Lidija Krajnc

1978 nekdanji slovenski košarkar Marko Verginella

1977 nekdanji irski nogometaš David Connolly

1977 nekdanji slovenski smučar tekač Vasja Rupnik

1974 nekdanji kostariški nogometaš Rolando Fonseca

1974 nekdanji slovenski kajakaš na divjih vodah Miha Štricelj

1972 japonski smučarski skakalec Noriaki Kasai

1966 nekdanji ganski nogometaš Tony Yeboah

1956 nekdanji švedski teniški igralec Björn Bjorg

1954 nekdanji poljski nogometaš Wladislaw Zmuda

1949 nekdanji grški nogometaš in trener Ioannis Matzourakis

1945 nekdanji ruski trener in umetnostni drsalec Nikolaj Velikov