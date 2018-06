[video: 58651 / ]

Srečko Katanec je po prvenstvu zapustil klop Slovenije. … leta 2002, tri dni po prvi tekmi Slovenije proti Španiji (poraz z 1:3) na njenem prvem svetovnem prvenstvu, v Južni Koreji in na Japonskem, se je rodila velika afera. V hrvaškem športnem časopisu Sportske Novosti so objavili podrobnosti dogajanja s tekme proti Španiji, po kateri sta se sprla takrat nesporni prvi zvezdnik reprezentance Zlatko Zahović in selektor Srečko Katanec. Najboljši strelec Slovenije je, ker ga je selektor v drugem polčasu zamenjal, izgubil živce in verbalno napadel Katanca, malo pa je manjkalo, da bi celo fizično obračunala. Po tem incidentu, v katerem je takratni zvezdnik evropskega nogometa selektorju med drugim dejal, da lahko kupi njega, njegovo družino in tudi Šmarno goro, je moral Zahović s prvenstva, po njem pa se je Katanec samovoljno poslovil od selektorskega stolčka.

… leta 2007 je dvanajst oseb izgubilo življenje po koncu tekme med Zambijo in Kongom, ko je na štadionu Chililabombwe izbruhnil pravi stampedo.

… leta 1999 je Slovenija v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2000 zabeležila pomembno zmago. Pod vodstvom Srečka Katanca je v Rigi premagala Latvijo z 2:1. Domačini so z zadetkom Mariansa Paharsa sicer vodili, a je nato potek tekme z goloma v 25. in 43. minuti spreobrnil Zlatko Zahović. To je bila 50. uradna tekma slovenske nogometne reprezentance.

… leta 1999 so italijanskega kolesarskega zvezdnika Marca Pantanija izključili z dirke po Italiji, potem ko so v njegovi krvi našli povečano količino rdečih krvnih telesc. Pantani je rožnato majico vodilnega v skupnem seštevku prepustil rojaku Ivanu Gottiju, ki je pozneje postal tudi zmagovalec te prestižne dirke.

… leta 1996 je Darko Milanič s Sturmom iz Gradca osvojil naslov avstrijskega pokalnega prvaka. V finalu je s 3:1 premagal Admiro Wacker, strelec prvega gola na tekmi pa je bil v 31. minuti prav Milanič.

… leta 1996 so nogometaši takratne SCT Olimpije za Bežigradom osvojili pokalni naslov, potem ko so na povratni tekmi finala proti ajdovskemu Primorju remizirali z 1:1. Na prvi tekmi so zmagali z 1:0 in osvojili lovoriko.

… leta 1994 je na prijateljski tekmi proti Irski v Dublinu (3:0) prvič za češko reprezentanco nastopil legendarni vezist Pavel Nedved, ki je v reprezentanci skupaj zbral 91 nastopov, kar ga uvršča na drugo mesto večne lestvice strelcev po nastopih. Zabil je 18 golov.

… leta 1977 so košarkarji Portlanda prvič osvojili naslov v ligi NBA, potem ko so v finalu Philadelphio premagali s 4:2 v zmagah.

… leta 1983 je Francoz Yannick Noah zmagal v finalu Odprtega prvenstva v Franciji in postal šele drugi temnopolti zmagovalec grand slam turnirja v Parizu. Od takrat naprej Francozi še naprej čakajo na domačega zmagovalca svojega največjega teniškega turnirja.

Rodili so se …

1900 – nekdanji ameriški hitrostni drsalec Charles Jewtraw

1941 – nekdanji ruski hokejist Aleksandr Ragulin

1944 – nekdanji ameriški atlet Tommie Smith

1964 – nekdanja nemška atletinja Heike Henkel

1967 – nekdanji ameriški atlet Joe Deloach

1969 – nekdanji ameriški odbojkar Bryan Ivie

1970 – nekdanji alpski smučar Andrej Miklavc

1975 – nekdanji smučar skakalec Urbanc Franc

1977 – nekdanji slovenski košarkar Ernest Novak

1981 – slovenski nogometaš Darko Kremenović

1981 – slovenski rokometaš Goran Kozomara

1984 – slovenski hokejist Sašo Dervarič