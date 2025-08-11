Svetla, prostorna in trajnostna hiša za sodobne družine

Na idilični lokaciji, obkroženi z bujnimi gozdovi in prostranimi travniki, stoji hiša Lumar Primus-L 156. Ta moderna gradnja omogoča energetsko neodvisnost ter ponuja izkušnjo bivanja, kjer se srečajo trajnost, udobje in sonaravno bivanje.

Minimalistična zunanjost in brezčasen dizajn

Hiša stoji na robu naselja, na visokem in sončnem pobočju, kjer se srečata zemlja in nebo. Idilična lokacija omogoča odprte poglede na gozdove in travnike, medtem ko arhitekturna zasnova združuje estetske in trajnostne zahteve. Gre za variacijo ene najbolj priljubljenih Lumarjevih hiš, modela Primus, ki s svojo nizkoenergijsko gradnjo (poraba je manj kot 15 kWh/m2a) in napredno samooskrbno tehnologijo nudi popolno ravnovesje med udobjem in odgovornostjo do okolja.

Foto: Lumar

Arhitekturna zasnova temelji na preprostih linijah, ki ustvarjajo eleganten, a brezčasen videz. Streha, opremljena s sončno elektrarno, poudarja samozadostnost in skladnost s konceptom Lumar Zero Emission Living. Velike steklene površine dodajo pridih elegance in omogočajo obilico naravne svetlobe ter povezujejo notranjost z zunanjim okoljem.

Prostornost in svetloba v notranjosti

Notranjost hiše je zasnovana s poudarkom na odprtosti in povezanosti prostorov. Osrednji dnevno-bivalni prostor združuje kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo, kjer panoramska okna omogočajo, da naravna svetloba osvetljuje vsak kotiček doma. Prijeten ambient dopolnjujejo pogledi na okoliško naravo in neposreden dostop do terase ter vrta, kamor se v toplih dneh razširi bivalni prostor.

Prilagoditev za sodobno družino Hiša Lumar Primus-L 156 je zasnovana z mislijo na potrebe mlade družine. Prostori so optimizirani za maksimalno funkcionalnost, pri čemer so spalni prostori in delovni kotički ločeni od skupnih bivalnih prostorov. V teh prostorih se prepletajo domačnost in toplina – naravni les, kamin ter skrbno izbrani dodatki ustvarjajo prijeten ambient, ki hiši vdihne dušo in domačnost. Tloris je rezultat tesnega sodelovanja med arhitekti in naročniki, kar zagotavlja prilagojene rešitve.

Foto: Lumar

Energetska učinkovitost in trajnostna usmerjenost

Hiša je zgrajena iz naravnih in okolju prijaznih materialov ter opremljena s tehnološkimi rešitvami, ki omogočajo izjemno energetsko učinkovitost. Toplotna črpalka zagotavlja optimalno ogrevanje in hlajenje, medtem ko centralni prezračevalni sistem z rekuperacijo omogoča svež zrak brez toplotnih izgub. Zaradi teh rešitev je hiša prijazna do okolja, ima minimalen ogljični odtis, obenem pa lastnikom prinaša občutne prihranke pri stroških energije.

Hiša Lumar Primus-L 156 ni zgolj dom, temveč prostor, kjer se srečata sodobna estetika in povezanost z naravo. Združujoč vrhunsko energetsko učinkovitost, udobje in trajnost je ta hiša popolna izbira za družino, ki si želi sodobnega življenja v sožitju z naravo.