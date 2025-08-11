Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
9.21

Osveženo pred

7 minut

Vsebino omogoča LUMAR IG

Natisni članek

Natisni članek
trajnost montažna hiša Lumar hiša hiša nepremičnine nepremičnine dom gradnja hiše na ključ gradnja hiš noad advertorial

Ponedeljek, 11. 8. 2025, 9.21

7 minut

Trajnostna hiša med nebom in zemljo

Svetla, prostorna in trajnostna hiša za sodobne družine

Vsebino omogoča LUMAR IG
Lumar | Foto Lumar

Foto: Lumar

Na idilični lokaciji, obkroženi z bujnimi gozdovi in prostranimi travniki, stoji hiša Lumar Primus-L 156. Ta moderna gradnja omogoča energetsko neodvisnost ter ponuja izkušnjo bivanja, kjer se srečajo trajnost, udobje in sonaravno bivanje.

Minimalistična zunanjost in brezčasen dizajn

Hiša stoji na robu naselja, na visokem in sončnem pobočju, kjer se srečata zemlja in nebo. Idilična lokacija omogoča odprte poglede na gozdove in travnike, medtem ko arhitekturna zasnova združuje estetske in trajnostne zahteve. Gre za variacijo ene najbolj priljubljenih Lumarjevih hiš, modela Primus, ki s svojo nizkoenergijsko gradnjo (poraba je manj kot 15 kWh/m2a) in napredno samooskrbno tehnologijo nudi popolno ravnovesje med udobjem in odgovornostjo do okolja.

Lumar | Foto: Lumar Foto: Lumar

Arhitekturna zasnova temelji na preprostih linijah, ki ustvarjajo eleganten, a brezčasen videz. Streha, opremljena s sončno elektrarno, poudarja samozadostnost in skladnost s konceptom Lumar Zero Emission Living. Velike steklene površine dodajo pridih elegance in omogočajo obilico naravne svetlobe ter povezujejo notranjost z zunanjim okoljem.

Prostornost in svetloba v notranjosti

Fotogalerija
1
 / 10

Notranjost hiše je zasnovana s poudarkom na odprtosti in povezanosti prostorov. Osrednji dnevno-bivalni prostor združuje kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo, kjer panoramska okna omogočajo, da naravna svetloba osvetljuje vsak kotiček doma. Prijeten ambient dopolnjujejo pogledi na okoliško naravo in neposreden dostop do terase ter vrta, kamor se v toplih dneh razširi bivalni prostor.

Prilagoditev za sodobno družino

Hiša Lumar Primus-L 156 je zasnovana z mislijo na potrebe mlade družine. Prostori so optimizirani za maksimalno funkcionalnost, pri čemer so spalni prostori in delovni kotički ločeni od skupnih bivalnih prostorov. V teh prostorih se prepletajo domačnost in toplina – naravni les, kamin ter skrbno izbrani dodatki ustvarjajo prijeten ambient, ki hiši vdihne dušo in domačnost. Tloris je rezultat tesnega sodelovanja med arhitekti in naročniki, kar zagotavlja prilagojene rešitve.

Lumar | Foto: Lumar Foto: Lumar

Energetska učinkovitost in trajnostna usmerjenost

Hiša je zgrajena iz naravnih in okolju prijaznih materialov ter opremljena s tehnološkimi rešitvami, ki omogočajo izjemno energetsko učinkovitost. Toplotna črpalka zagotavlja optimalno ogrevanje in hlajenje, medtem ko centralni prezračevalni sistem z rekuperacijo omogoča svež zrak brez toplotnih izgub. Zaradi teh rešitev je hiša prijazna do okolja, ima minimalen ogljični odtis, obenem pa lastnikom prinaša občutne prihranke pri stroških energije.

Hiša Lumar Primus-L 156 ni zgolj dom, temveč prostor, kjer se srečata sodobna estetika in povezanost z naravo. Združujoč vrhunsko energetsko učinkovitost, udobje in trajnost je ta hiša popolna izbira za družino, ki si želi sodobnega življenja v sožitju z naravo.
trajnost montažna hiša Lumar hiša hiša nepremičnine nepremičnine dom gradnja hiše na ključ gradnja hiš noad advertorial
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.