Sa. B.

Sobota,
27. 12. 2025,
7.01

2 minuti

Donald Trump Vladimir Putin Volodimir Zelenski Vojna v Ukrajini

Vojna v Ukrajini

Rusi z raketami nad Kijev, vojaška letala dvignila tudi Poljska

Sa. B.

Napad na Kijev, Ukrajina | Župan Kijeva je prebivalce pozval, naj se zatečejo v zaklonišča.

Župan Kijeva je prebivalce pozval, naj se zatečejo v zaklonišča.

Foto: Reuters

V noči na 27. december je bil Kijev tarča obsežnega balističnega raketnega napada, v katerem je Rusija na prestolnico Ukrajine izstrelila več hiperzvočnih raket Kinžal, balističnih raket Iskander in križarskih raket Kalibr. V napadu je bilo ranjenih najmanj pet ljudi, poroča Kyiv Independent. Na napad se je odzvala tudi Poljska, ki je ponoči mobilizirala svoja vojaška letala, so sporočile poljske oborožene sile.

V noči na 27. december je bil Kijev tarča obsežnega balističnega raketnega napada, v katerem je Rusija na prestolnico Ukrajine izstrelila več hiperzvočnih raket Kinžal, balističnih raket Iskander in križarskih raket Kalibr. V napadu je bilo ranjenih najmanj pet ljudi, poroča Kyiv Independent. Na napad se je odzvala tudi Poljska, ki je ponoči mobilizirala svoja vojaška letala, so sporočile poljske oborožene sile.

V prestolnici je bilo slišati več eksplozij, v mestu Brovary, približno 20 kilometrov od Kijeva, in okolici pa je prišlo do izpadov električne energije. Po poročanju BBC je župan Vitalij Kličko dejal, da ukrajinska zračna obramba napad odbija in prebivalce mesta pozval, naj se zatečejo v zaklonišča. 

O škodi so poročali tudi v okolici prestolnice. V Višgorodu je bila poškodovana večnadstropna stavba, v okrožju Boryspil pa več skladišč in avtomobilov.

7.00 Zelenski in Trump se bosta srečala na Floridi

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal, da se bo v nedeljo na Floridi srečal z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom. Govorila bosta o končanju vojne v Ukrajini, poročajo tuji mediji.

Zelenski je dejal, da se želi v pogovorih osredotočiti na mirovni načrt, ki so ga predstavile ZDA, in na ločene predloge za varnostna jamstva. Vendar je visoki ruski uradnik dejal, da se ta načrt "radikalno razlikuje" od tistega, ki ga je ZDA posredovala Rusija.

Kremelj se medtem ni odzval na ponudbo Zelenskega za umik vojakov iz vzhodne ukrajinske regije Donbas, če so bo umaknila tudi Rusija.

