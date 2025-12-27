Letos so razpadli številne zveze in zakoni. Večina ljubezenskih pravljic se je končala sporazumno, nekdanji partnerji so ostali prijatelji, nekaj pa je tudi takšnih, katerih odnosi po razvezi niso najboljši. Med znanimi Slovenci so nas najbolj presenetili razhod Jasne Kuljaj in nogometaša Saše Lalovića, ministra Klemna Boštjančiča in njegove žene Eve ter glasbenega para Matjaža in Urše Vlašič. Med tujimi pa smo odprtih ust ostali ob ločitvi Ane Ivanović in Bastiana Schweinsteigerja, Katy Perry in Orlanda Blooma ter Nicole Kidman in Keitha Urbana.

Preverili smo, katere ljubezenske pravljice so se končale v letu 2025:

Jasna Kuljaj in Saša Lalović

V prvih dneh novega leta je kot strela z jasnega udarila novica, da se po dolgih letih skupnega življenja razhajata voditeljica Jasna Kuljaj in nekdanji nogometaš Saša Lalović. Čeprav sta živela v zunajzakonski zvezi, so pravne obveznosti enake, kot če bi bila poročena. Zdaj že nekdanji par je svoje zasebno življenje skrbno skrival pred javnostjo, leta 2015 pa sta se razveselila rojstva hčerke Anastazije.

Jasna Kuljaj in Saša Lalović sta šla vsak svojo pot. Foto: Mediaspeed

Boštjan in Ana Klun

Po več kot 15 letih skupnega življenja sta ločitev konec januarja potrdila televizijski voditelj Boštjan Klun in njegova žena Ana. Da je sveži ločenec, je Klun povedal na enem od dogodkov v Bohinju. Nekdanja zakonca sta bila par tako zasebno kot poslovno, saj sta skupaj vodila podjetje za grafično oblikovanje in odnose z javnostmi, v času zakona pa sta se jima rodila hči in sin.

V začetku leta je Klun potrdil, da z nekdanjo ženo ne živita več skupaj. Foto: Mediaspeed

Da se je po desetih letih skupnega življenja razšla s partnerjem, s katerim imata triletnega sina, je prvega meseca v letu potrdila tudi nekdanja radijska in televizijska voditeljica Jerica Zupan. O več ločitvah in razhodih smo poročali tudi iz tujine. Januarja so se končale še ljubezenske pravljice nogometnega trenerja Pepa Guardiole, igralk Jessice Simpson in Jessice Alba, voditelja oddaje Top Gear Richarda Hammonda ter igralca Austina Butlerja in manekenke Kaie Gerber.

Drugi mesec letošnjega leta je bil usoden le za zakon pevke Lily Allen in igralca Davida Harbourja, medtem ko je bilo marca razhodov in ločitev nekoliko več. Po dveh letih zakona se je ločila pevka Sia, zahtevo za ločitev je vložila tudi žena Månsa Zelmerlöwa ter nekdanjega evrovizijskega zmagovalca obtožila nasilja in nezvestobe. Skupno poglavje so zaključili tudi igralka Emily Osment in njen partner ter prvi vratar Barcelone Marc-Andre ter Stegen in njegova partnerica. Da je odpovedala poroko in se razšla z zaročencem, je marca namignila še igralka Sydney Sweeney, ki pa je že na novo zaljubljena.

Klemen in Eva Boštjančič

Aprila sta se sporazumno ločila finančni minister Klemen Boštjančič in njegova žena Eva. "Nisem več ministrova žena, ker sva se z možem sporazumno ločila aprila letos," je zdaj že nekdanja ministrova žena potrdila v intervjuju za revijo Jana. Kot je povedala takrat, je biti "žena politika zelo zahtevno, nepričakovano, ima nekaj prednosti, hkrati pa veliko slabosti", saj v politično dogajanje ni vpleten samo politik, temveč njegova celotna družina.

Nekdanja zakonca Klemen in Eva Boštjančič imata tri otroke. Foto: Mediaspeed

Ana Ivanović in Bastian Schweinsteiger

Aprila je veliko pozornosti vzbudila novica, da se je po devetih letih skupnega življenja končala ljubezenska zgodba nekdanje srbske teniške igralke Ane Ivanović in nekdanjega nemškega nogometaša Bastiana Schweinsteigerja. Da je njun zakon propadel, je bilo jasno, ko so se v javnosti pojavile fotografije nekdanjega nogometaša v družbi drugih žensk, medtem ko je Ivanović kot razlog za ločitev navedla nepremostljive razlike. Skupaj imata tri sinove.

Bastian Schweinsteiger in Ana Ivanović sta bila eden najbolj prepoznavnih in priljubljenih parov v svetu športa. Foto: Guliverimage

Aprila so se s svojimi partnerji razšli še igralci Steve Guttenberg, Rami Malek in Emma Corrin ter podjetnik in eden najbogatejših Hrvatov Mate Rimac, ki je po kratkem razmerju znova postal samski.

Maja Šuput in Nenad Tatarinov

Hrvaška pevka Maja Šuput je v začetku junija sporočila, da sta se s partnerjem Nenadom Tatarinovom razšla. Poročena sta bila šest let, ob potrditvi razhoda pa je pevka zapisala, da sta ločena že nekaj časa. Ločitev sta dosegla sporazumno in tudi po njej ostala v dobrih odnosih, skupaj imata namreč sina Blooma, ki je njuna "skupna in največja prioriteta". 46-letna pevka je po ločitvi že zakorakala v novo razmerje, srečo v ljubezni je našla z zadnjim hrvaškim sanjskim moškim Šimetom Elezem, ki je od nje mlajši 18 let.

Par je utrinke skupnega življenja redno objavljal na svojih družbenih omrežjih, zato je novica o njuni ločitvi presenetila mnoge. Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Katy Perry in Orlando Bloom

V začetku poletja je odjeknila presenetljiva vest, da se po skoraj desetih letih zveze in zaroki razhajata ameriška pevka Katy Perry in igralec Orlando Bloom. Po takratnem poročanju tujih medijev je bil njun razhod pričakovan, saj naj bi bili odnosi med njima že mesece prej napeti. Ostala naj bi prijatelja, dobre odnose pa ohranjata predvsem zaradi njune petletne hčerke Daisy Dove. Pevka zdaj čas preživlja v družbi nekdanjega kanadskega premierja Justina Trudeauja, medtem ko Bloom ostaja samski.

Pevka in igralec sta se spoznala leta 2016 na zabavi po podelitvi zlatih globusov, na valentinovo leta 2019 pa sta se zaročila. Foto: Guliverimage

Junija so se s svojimi partnerji razšli tudi igralca Dermot Mulroney in Courtney Thorne-Smith ter Severinin nekdanji mož Igor Kojić, ki je bil z zdaj že nekdanjo ženo Sofijo poročen le pol leta. Ljubezenska pravljica se je po osmih letih končala tudi za igralko Dakoto Johnson in pevca Chrisa Martina.

Gaja Prestor in Luka Dovšak

Po sedmih letih zveze, med katero sta se tudi zaročila, sta letos vsak svojo pot šla slovenska pevka Gaja Prestor in njen partner Luka Dovšak. Novica se je razširila julija, pevka pa se je že prej odselila iz njunega skupnega stanovanja in se preselila na svoje.

Pevka Gaja Prestor je bila v zvezi z Dovšakom od svojega 18. leta. Foto: Mediaspeed

Julij je bil usoden še za zakon igralke Denise Richards, avgusta pa sta se ločila Emil Tedeschi mlajši in Nika Perenčević, potomca bogatih hrvaških družin. S svojim zaročencem se je razšla tudi Paris Jackson, hči pokojnega kralja popa.

Nicole Kidman in Keith Urban

Zadnji septembrski dan je mnoge presenetila novica, da se po skoraj 20 letih skupnega življenja ločujeta ameriška igralka Nicole Kidman in glasbenik Keith Urban. Zahtevo za ločitev je vložila Kidman, kot razlog pa navedla zakonske težave in nepremostljive razlike. Par se je poročil junija 2006, skupaj pa imata dve najstniški hčerki.

Dolga leta eden najstabilnejših parov ob naznanitvi novice skupaj ni živel že od poletja. Foto: Guliverimage

Prvega jesenskega meseca so skupne življenjske poti sklenili tudi igralka Monica Bellucci in slavni režiser Tim Burton, pred dvema letoma ločena igralka Sophie Turner in njen partner Peregrine Pearson, igralski par Shailene Woodley in Lucas Bravo, glasbenik Benson Boone in njegova izbranka Maggie Thurmon ter zvezdnica Nina Dobrev in nekdanji deskar Shaun White, ki sta se manj kot leto prej zaročila.

Matjaž in Urša Vlašič

Letos bi morala praznovati 30. obletnico poroke, a sta se zakonca Matjaž in Urša Vlašič, ki sta se podpisala pod nešteto slovenskih glasbenih uspešnic, odločila za ločeno pot. Glasbenik in skladatelj je v začetku oktobra to potrdil za revijo Lady, ko je povedal, da se uradno še nista ločila, nista pa več skupaj. Ob tem je poudaril, da sta še vedno poslovno povezana in da sodelujeta pri novih projektih. Skupaj imata dva sinova.

Kot je oktobra poročala revija Lady, se je Matjaž Vlašič izselil iz družinske hiše, bil pa naj bi tudi na novo zaljubljen. Foto: Mediaspeed

Igralka Lori Loughlin se je oktobra ločila od moža oblikovalca Mossima Giannullija, poleg njiju pa sta se razšla še dva igralska para – Paul Forman in Ashley Park ter Jacob Elordi in Olivia Jade Giannulli.

Tin Vodopivec in Neža Zalar

Da je po treh letih spet samski, je novembra razkril slovenski komik Tin Vodopivec. V razmerju je bil s pravnico Nežo Zalar, sicer hčerko nekdanjega slovenskega pravosodnega ministra Aleša Zalarja, razšla pa naj bi se septembra. Novico je potrdil v pogovoru o svoji stand-up predstavi, ki nosi naslov Spet samski, ko je povedal, da je tudi on – spet samski. "Nisem po lastni želji," je o razhodu s partnerko dejal takrat. "Do sem si upam reči."

Tin Vodopivec in deset let mlajša Neža Zalar sta se po treh letih zveze razšla. Foto: Mediaspeed

Predzadnji mesec v letu se je končalo razmerje slovenskih resničnostnih zvezdnikov Igorja Mikiča in Polone Kranjc, ki sta se zaljubila med snemanjem šova Kmetija, nedavno pa sta razvezo naznanila še igralka Amy Schumer in njen mož Chris Fischer. Da sta se že v začetku letošnjega leta ločila glasbenica Eva Hren in podjetnik Gregor Fras, se je v javnosti prav tako razširilo pred kratkim.

