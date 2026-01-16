"Ne, ne pride v poštev, zagotovo ne," je nekdanji vrhunski teniški igralec Roger Federer odgovoril na vprašanje, ali bi treniral Carlosa Alcaraza. Španec pa je prvič spregovoril o razhodu z dolgoletnim trenerjem Juanom Carlosom Ferrerom.

"Morda bi mu lahko občasno dal kakšen nasvet, a vsi vedo, da sem trenutno preveč zaposlen z otroki in svojim življenjem." Foto: Guliverimage

Roger Federer, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, je takoj razblinil vse dvome, potem ko so ga nekateri začeli omenjati kot trenerja Carlosa Alcaraza. Mats Wilander je dvignil precej prahu, ko je za Federerja izjavil, da bi bil lahko idealen trener šestkratnega zmagovalca turnirjev za grand slam. Švicar je vsa namigovanja takoj zavrnil.

"Ne, ne pride v poštev, zagotovo ne. Morda bi mu lahko občasno dal kakšen nasvet, a vsi vedo, da sem trenutno preveč zaposlen z otroki in svojim življenjem," je Federer povedal za TNT Sports.

Alcaraz v Melbournu meri na karierni slam, saj je že osvojil preostale tri turnirje velike četverice. Federer je svoj karierni slam dosegel leta 2009, skupno pa je to do zdaj uspelo desetim teniškim igralcem. So se pa pojavila ugibanja, kako bo Alcaraz igral brez glavnega trenerja ob igrišču. Tim Henman, nekdanji britanski igralec, je dejal, da je to ena redkih neznank za Alcaraza pred začetkom letošnjega OP Avstralije.

Carlosu Alcarazu od turnirjev za grand slam manjka le še lovorika na OP Avstralije. Foto: Reuters

Federer misli, da bo moral Alcaraz odgovarjati na neprijetna vprašanja

Roger Federer je prepričan, da je prvi igralec sveta tako dober, da lahko karierni slam osvoji s trenerjem ali brez njega. Mu bo pa dober trener zagotovo v pomoč. Spomnimo, da sta se Carlos Alcaraz in Juan Carlos Ferrero decembra nepričakovano razšla. Nesoglasja naj bi se pojavila zaradi nove pogodbe.

"Ne vem, ali je že imel kakšno tiskovno konferenco in se dotaknil zadeve s Ferrerom, kar bo seveda nekoliko neprijetno, a to je nekaj, kar moraš kot profesionalec sprejeti. Zanj bo vsekakor zelo pomembno, da najde pravo osebo. Že to, da ima pri teh letih možnost osvojiti karierni slam, je nekaj neverjetnega. Bomo videli, ali mu bo uspelo," je dejal Federer ter dodal, da sta med favoriti zagotovo Jannik Sinner in Novak Đoković.

"To odločitev smo sprejeli skupaj in zaupam ljudem, ki so zdaj okrog mene." Foto: Reuters

Zaupa svoji ekipi

V tem času je Alcaraz na OP Avstralije prvič stopil pred novinarje in odgovarjal na neprijetna vprašanja. Povedal je, da je ekipa enaka kot lani, le da v njej ni več Ferrera. Pri treningu ni bilo večjih sprememb, osredotočili so se na stvari, ki so jih morali še izboljšati.

"To odločitev smo sprejeli skupaj in zaupam ljudem, ki so zdaj okrog mene. Treningi so potekali zelo dobro, počutim se dobro in veselim se začetka turnirja s to ekipo," je uvodoma povedal 22-letnik. Dejal je, da je bila odločitev sprejeta sporazumno.

"Zelo hvaležen sem za teh sedem let z Juanom Carlosom. V veliki meri po njegovi zaslugi danes igram tako, kot igram. Naučil sem se ogromno. A oba sva se odločila to poglavje končati v dobrih odnosih. Še vedno sva prijatelja, imava dober odnos, preprosto sva se odločila, da greva vsak svojo pot," je še povedal Alcaraz, ki bo v prvem krogu OP Avstralije igral proti domačinu Adamu Waltonu, trenutno 79. igralcu sveta.

Preberite še: