Zmagovalec kvalifikacij za sobotno tekmo v Saporu je japonski smučarski skakalec Rjoju Kobajaši. Najbližjega zasledovalca, najboljšega skakalca zime Domna Prevca, je prehitel za 1,9 točke. Tretji je bil s skoraj 11 točkami zaostanka Stephan Embacher. Na sobotno tekmo, ki je predvidena ob 7.15 po slovenskem času, se je uvrstilo vseh pet Slovencev. Kot gledalec pa bo sobotno dogajanje spremljal japonski veteran Noriaki Kasai, ki je kvalifikacije končal na 55. mestu.

Smučarski skakalci so se iz Evrope preselili v Azijo, kjer jih v soboto in nedeljo na Okurajami čakata posamični tekmi. Danes so opravili s kvalifikacijami, v katerih je zmagal domači adut Rjoju Kobajaši. Japonec se je s 139 metri podpisal pod daljavo kvalifikacij in za 1,9 točke prehitel vodilnega skakalca svetovnega pokala Domna Prevca, ki je pristal pri 135,5 metrih. Prevc je v kvalifikacijah s 144 metri postavil daljavo dneva.

Uspešno so sito kvalifikacij prestali tudi preostali Slovenci. Timi Zajc (122) je bil 24., Žak Mogel (124) si je sobotno tekmo zagotovil s 27. mestom, Žiga Jančar (120) je zasedel 30. mesto, Rok Oblak (120) pa je kvalifikacije končal kot 35.

Na Japonskem ni zmagovalca zadnje tekme svetovnega pokala Anžeta Laniška, ki ga je zamenjal Jančar.

Rjoju Kobajaši je zmagovalec kvalifikacij. Foto: Guliverimage

Noriaki Kasai prekratek za tekmo

Se je pa v svetovni pokal v sklopu nacionalne kvote vrnil 53-letni japonski veteran Noriaki Kasai, ki pa se mu kvalifikacijski skok ni posrečil. 110,5 metra je bilo premalo za preboj na tekmo, Kasai je bil 55.. Še eno priložnost bo imel v nedeljo.

Noriaki Kasai je na 55. mestu ostal brez tekme. Foto: Guliverimage

Sobotna tekma pod žarometi se bo začela ob 7.15 po slovenskem času, pred tem bo poskusna serija. V nedeljo sledi še druga posamična preizkušnja, in sicer ob 3. uri zjutraj.

Prevc na drugem treningu do 144 metrov, prvi trening Kraftu

Pred kvalifikacijami so opravili dve seriji za trening. V prvi, v kateri so tekmovalce spremljali spremenljivi vetrovni pogoji (Kasai je prejel 18,5 vetrovnega pribitka, Andrew Urlaub 21 točk odbitka), je imel prvo oceno Stefan Kraft (139,5 metra), drugi je bil s 4,3 točke zaostanka Naoki Nakamura, tretji pa Norvežan Kristoffer Eriksen Sundal. Prevc (128) je bil peti, tik za njim se je zvrstil Zajc, ki je skočil druge daljave (138,5 metra), Žak Mogel (130,5) je bil 23., Rok Oblak (125,5) 25., Žiga Jančar (130) pa 35.

Timi Zajc je bil na prvem treningu drugi najdaljši. Foto: Guliverimage

Na drugem treningu je najdaljši skok uspel Prevcu, ki je zajadral do 144 metrov in imel prvo oceno. Drugega Rjojuja Kobajašija (136) je prehitel za skoraj 21 točk, tretji Isak Andreas Langmo pa 21,6 točke. Jančar (130) je bil 10., Mogel (123,5) 15., Zajc (123,5) 22., Oblak (112) pa 36.

Kasaiu se prvi skok v zahtevnih razmerah ni posrečil, tako da ni preskočil niti stotice, v drugi seriji pa skočil 122,5 metra, kar je zadostovalo za 30. mesto.

Saporo, kvalifikacije:

