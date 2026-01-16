Mesec Brodnjaku: Žrtve sistema so tisti, ki niti v 60 letih dela, ne bi zaslužili ene vaše letne plače #video

Po torkovem dogodku Srečanje gospodarstva s politiko, na katerem je odmeval govor šefa Nove ljubljanske banke (NLB) Blaža Brodnjaka, ki je kritiziral napoved ministra za delo Luke Mesca o dvigu minimalne plače na tisoč evrov neto, se je na omrežju Facebook oglasil Mesec in Brodnjaku poslal sporočilo. "Niste vi žrtev sistema. Žrtev sistema so vsi tisti, ki niti v 60 letih dela, če bi toliko delali, ne bi zaslužili ene vaše letne bruto plače." Mesec bo sicer danes na srečanju Ekonomsko socialnega sveta (ESS) tudi uradno predlagal zvišanje minimalne plače na tisoč evrov neto.

V ljubljanskem hotelu Exe Lev je Gospodarski krog v torek organiziral dogodek z naslovom Srečanje gospodarstva s politiko. Kot pove že naslov, so se dogodka udeležili predstavniki več političnih strank – Demokrati, Gibanje Svoboda, Levica, Nova Slovenija, Prerod, Resnica, SDS, SD in gospodarski krog, ki združuje 17 gospodarskih, poslovnih in kmetijskih organizacij.

Obravnavali so ključna razvojna vprašanja države. Organizatorji so izpostavili štiri področja, in sicer davke in obremenitve dela, demografijo in zdravstvo, infrastrukturo in stanovanja ter birokracijo in predvidljivost poslovnega okolja.

Odmeval Brodnjakov govor

Na dogodku je posebej odmeval zaključni govor predsednika uprave NLB Blaža Brodnjaka, ki je kritiziral odnos politike do gospodarstva. Med drugim je dejal, da si "podjetniki in politika lahko pomagajo ali pa si pomahajo v slovo" in pa "zavedajte se tega: pod površjem vre kot še nikoli."

Odsotnost voditeljev največjih strank je Brodnjak označil kot signal, "da je prihodnost manj pomembna od proslavljanja dvoumne preteklosti in ideološkega razdvajanja."

Posebej kritičen je bil do napovedi ministra za delo Luke Mesca, ki bi minimalno plačo dvignil na tisoč evrov neto. "O minimalni plači nima sploh smisla razpravljati, saj je minister za delo zatrdil, da on svoje obljube tako in tako izpolnjuje," je Brodnjak dejal na dogodku politikov in gospodarstvenikov.

Mesec Brodnjaku: Niste vi žrtev sistema

Tako Mesec kot finančni minister Klemen Boštjančič Brodnjaku med govorom nista zaploskala. Po dogodku sta mu očitala neprimeren ton, Mesec pa je danes v videoposnetku na omrežju Facebook šefu NLB poslal odgovor.

"Slišim, da Blaž Brodnjak, šef Nove ljubljanske banke, ki je v enem letu zaslužil en milijon evrov, pravi, da je dvig minimalne plače na tisoč evrov neto mesečno preveč. Se še komu to zdi ironija?" se ob tem sprašuje minister Mesec in pravi, da bi se "ob tem najprej vprašal, kaj en milijon evrov proti minimalni plači sploh pomeni".

"Glejte, danes je minimalna plača, v bruto znesku govorim, 1.278 evrov mesečno, kar pomeni približno 15 tisoč evrov letno, kar pomeni, da človek po 40 letih dela zasluži 600 tisoč evrov bruto," je še povedal Mesec, nato pa odgovoril Brodnjaku. "Blaž Brodnjak, moj odgovor za vas je: Niste vi žrtev sistema. Žrtev sistema so vsi tisti, ki niti v 60 letih dela, če bi toliko delali, ne bi zaslužili ene vaše letne bruto plače."

Minister za delo Luka Mesec in socialni partnerji se bodo danes v Ljubljani srečali na posvetu glede dviga minimalne plače. Ta bi po ministrovem predlogu letos za samsko osebo brez otrok in posebnih olajšav znašala tisoč evrov neto, kar je 113 evrov več kot zdaj. Sindikati predlagano zvišanje pozdravljajo, delodajalske organizacije so proti.