Petek, 16. 1. 2026, 17.05

8 minut

Joshua po hudi nesreči že v telovadnici

Avtor:
STA

Anthony Joshua : Jake Paul | Anthony Joshua | Foto Reuters

Anthony Joshua

Foto: Reuters

Britanski boksar Anthony Joshua se je le nekaj tednov po prometni nesreči, v kateri sta umrla dva tesna prijatelja nekdanjega svetovnega prvaka v težki kategoriji, vrnil v telovadnico. Trening, katerega posnetek je delil po spletu, je ocenil kot terapijo za mentalno moč, poroča AFP.

Britanski borec je bil sopotnik v avtomobilu, ki je 29. decembra na prometni avtocesti med Lagosom in Ibadanom v Nigeriji, trčil v stoječi tovornjak.

Člana Joshuove ekipe Latif Ayodele in Sina Ghami sta v nesreči umrla, boksar pa je utrpel lažje poškodbe.

Nesreča je sprožila ugibanja o tem, ali bo Joshua še kdaj boksal, njegov promotor Eddie Hearn je v sredo dejal, da bo 36-letnik dobil ves potreben čas, da se spopade z izgubo Ayodeleja in Ghamija.

"Potreboval bo svoj čas, preden se bo odločil o svoji prihodnosti. Nesrečo mora fizično, duševno, čustveno in duhovno preboleti. Mislim, da se bo želel vrniti k boksu, ampak to bo njegova odločitev, ko bo pravi čas."

Pred nesrečo so se spet pojavile govorice o dolgo pričakovanem dvoboju s Tysonom Furyjem, prav tako nekdanjim svetovnim prvakom v težki kategoriji, ki se je pred kratkim vrnil iz upokojitve. A ta obračun je zdaj pod vprašajem.

