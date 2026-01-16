Zakaj 90 odstotkov ljudi prehranska dopolnila jemlje na napačen način?

Večina je prepričana, da prehranska dopolnila jemlje na pravilen način. A po kliničnih izkušnjah dr. Sebastjana Perka se pri laboratorijskih meritvah skoraj nikoli ne pokaže, da bi bilo to res. Ljudje kupujejo izdelke, ki se lahko slabo absorbirajo, jemljejo napačne odmerke in povečini sploh ne vedo, kaj jim v resnici manjka. Šele strokovno vodenje in diagnostika lahko pokažeta realno stanje ter preprečita, da ljudje denar in zdravje prepuščajo naključjem.

Dr. Sebastjan Perko iz klinike MAHA izpostavlja, da velik del zmede izvira iz marketinga. Marketing prehranskih dopolnil ima izjemen vpliv na potrošnike. Po njegovih besedah se v medijih pogosto ustvari težava, v kateri se prepozna del populacije, rešitev pa je že nekaj strani kasneje predstavljena kot nov čudežni izdelek. Ljudje nato posežejo po dopolnilih brez nadzora, kar vodi v razpršeno in predvsem neučinkovito jemanje. Neposredne škode sicer ni veliko, obstajajo pa primeri toksičnosti, predvsem za jetra. Veliko bolj problematično je dejstvo, da ljudje v resnici sploh ne vedo, kaj jemljejo in v kakšni količini.

Prehranska dopolnila so danes skoraj nujna, saj hrana ne vsebuje dovolj vitaminov, mineralov in zdravih maščob. A bistveno je, da je treba najprej opraviti meritve, da je lahko doziranje natančno in ne naključno. Foto: arhiv ponudnika

Zakaj naključna uporaba prehranskih dopolnil ni smiselna?

Čeprav dopolnila danes potrebujemo zaradi izčrpane zemlje in pomanjkljive hranilne vrednosti hrane, je smiselno le premišljeno ciljno predpisovanje. Dr. Perko poudarja, da danes prehranskih dopolnil skoraj ne moremo več odmisliti. Sam v ordinaciji še ni srečal človeka, ki bi imel zgolj s hrano zadostne količine ključnih vitaminov, mineralov in zdravih maščobnih kislin. A je bistvena razlika med naključnim jemanjem in natančnim doziranim vodenjem. Prvi korak je vedno merjenje. V laboratoriju za osnovo izmerijo približno 41 mineralov in elementov v sledovih ter 17 vitaminov in spekter maščobnih kislin v membranah rdečih krvničk, prek česar nato sklepajo o stanju celotnega telesa. Šele na podlagi teh rezultatov določijo, kaj telo dejansko potrebuje in kakšno mora biti doziranje.

Dr. Perko pojasnjuje, da je v svoji klinični praksi, kjer spremlja že več kot 2.700 pacientov, pri večini opazil izrazita odstopanja med tem, kar ljudje verjamejo, da jemljejo, in tem, kar pokažejo laboratorijske meritve. Po njegovih izkušnjah so pomanjkanja skoraj univerzalna in se pojavljajo tudi pri tistih, ki jedo domačo ali ekološko hrano.

Primer: otrok z izgubo energije in navidezno normalnimi izvidi

Primer iz prakse je desetletni deček, ki je v dveh mesecih izgubil energijo. Klasični krvni izvidi so bili normalni, razširjeni testi v MAHA pri dr. Sebastjanu Perku pa so pokazali precejšnje pomanjkanje železa, cinka, selena in koencima Q10. Po uvedbi ciljanega doziranja prehranskih dopolnil, ki so jo določili, so se energija, barva kože in osredotočenost hitro izboljšale. Ni bilo potrebe po psihologu, čeprav so starši razmišljali o tem. Podoben primer je bolnik z nevroboreliozo, pri katerem je bil koencim Q10 praktično ničen. Po uvedbi ustreznih doz se je tremor zmanjšal za 70 odstotkov, energija pa se je močno povišala. Zmanjšanje simptomov je pacient občutil že po dveh dneh.

Foto: arhiv ponudnika

Večina pacientov jemlje preveč dopolnil, a brez učinka

Povprečen pacient uporablja veliko dopolnil hkrati in več zdravil, rezultati laboratorijskih analiz pa pogosto pokažejo, da kljub temu nima urejenih osnovnih parametrov. Še en pogosto spregledan problem so maščobne kisline. Omega-3 so ključne za protivnetne procese, a ga ima večina ljudi krepko pod referenčnimi vrednostmi. Po izkušnjah dr. Perka niti en pacient nima urejenih vrednosti omega-3 maščobnih kislin, razen če redno uživa laneno ali ričkovo olje. Nekoliko bolje je v primeru omega-9, katerih predstavnik je oljčno olje, vendar tudi tukaj precej na spodnji meji. Edini pravi način za prepoznavanje stanja je meritev, ne pa zanašanje na splošne nasvete.

Po njegovih kliničnih izkušnjah se pomanjkanja pojavljajo tudi pri ljudeh, ki jedo kakovostno, lokalno in celo Demeter certificirano hrano. Idealna prehrana tako ne zagotavlja več optimalnih laboratorijskih vrednosti, kar je lahko posledica izčrpane zemlje, sodobnega načina pridelave in predvsem okolja, v katerem živi človeško telo, ki porablja mikronutriente hitreje, kot jih telo lahko nadomesti – po njegovem mnenju zaradi povečane potrebe po detoksifikaciji in preživetih dnevih v pisarnah.

Predelana živila in alkohol močno poškodujejo črevesno bariero, kar lahko povzroči imunske reakcije na živila, ki jih jemo pogosto: "Test je pri pacientki, ki ni mogla pridobiti telesne mase, pokazal, da ima razvita IgC4 protitelesa, kar nakazuje intoleranco," pojasnjuje dr. Perko. Foto: arhiv naročnika

Letni pregled kot kasko zavarovanje za telo

Priporočeno je, da ljudje enkrat letno opravijo celovit pregled, tako kot enkrat letno opravimo temeljit servis za avtomobil. Pred kratkim se je pri njem oglasil ozaveščen pacient, ki se je sicer dobro počutil, a je želel preventivni ali menedžerski pregled. Analiza je pokazala začetne odklone, ki bi lahko v prihodnosti vodili v težave. S pravočasnim ukrepanjem je mogoče parametre normalizirati in telesu zagotoviti vse potrebno za optimalno delovanje v danem življenjskem obdobju ter poskrbeti za podaljšanje dobe zdravja. Ko enkrat prestopimo v dobo bolezni, je težje nazaj.

Prehranska dopolnila niso rešitev za nezdrav življenjski slog

Zimsko obdobje in padec odpornosti sta pogosto povezana s slabim stanjem črevesja. Ultraprocesirana hrana, alkohol in hitra prehrana poškodujejo črevesno bariero, kar vodi v povečano prepustnost. To lahko na primer povzroči imunske reakcije na najpogosteje uživana živila. Primer enega izmed krvnih testov pacientke, ki je bila že nevarno vitka in ni mogla pridobiti teže, je pokazal, da so bila pri njej skoraj vsa živila pozitivna na IgG4 protitelesa, kar pomeni neke vrsto intolerance. Z izločanjem in ciljanimi dopolnili je gospa v samo mesecu in pol pridobila pet kilogramov zdrave telesne teže, kar je bil izreden odziv, ki ga niti ona niti dr. Perko nista pričakovala tako hitro.

Po njegovih besedah danes velik del težav izvira tudi iz okoljskih in prehranskih razmer. Več kot polovica hrane v supermarketih spada med ultraprocesirana živila ter tako imenovane "soft drinks" kar dodatno obremenjuje prebavila in dolgoročno zmanjšuje sposobnost telesa, da iz hrane pridobi dovolj hranil.

Foto: arhiv ponudnika

Dr. Perko opozarja, da se v praksi pogosto srečuje z bolniki, pri katerih je porušena črevesna bariera. To lahko sodobna diagnostika natančno izmeri s parametri iz blata, kot so zonulin, alfa-1-antitripsin in sekretorni IgA. Gre za teste, ki jih uporablja v klinični praksi, saj omogočajo zelo natančno določanje, kako močno je črevo poškodovano in katera dopolnila lahko pri posamezniku dejansko pomagajo.

Kakovost dopolnil na trgu je zelo različna

Velik problem na trgu je kakovost izdelkov. Deklaracije ne držijo, absorpcija je nizka, marže pa visoke. Po kliničnih izkušnjah dr. Sebastjana Perka je učinkovitost večine običajnih dopolnil presenetljivo nizka. V telo se namreč lahko absorbira le od 10 do 20 odstotkov učinkovin, preostanek pa telo preprosto izloči, zato je njihov učinek minimalen ali pa zaradi nizke absorbirane količine sploh ni. Zato vse nove izdelke, preden jih sprejme v ponudbo, testira na sebi in sodelavcih – z meritvami biomarkerjev pred jemanjem in po njem. Le tako lahko potrdi, da se snovi res absorbirajo. Dopolnila, ki jih ima dr. Perko na voljo v svojem centru MAHA, dosegajo približno 90-odstotno absorpcijo. Nizka cena izdelkov v trgovinah zato pogosto vara, saj ne odraža dejanske vrednosti ali učinkovitosti.

V kliniki MAHA vse svoje izdelke testirajo sami z meritvami biomarkerjev pred jemanjem in po njem. "Le tako lahko potrdimo, da se snovi res absorbirajo. Naša prehranska dopolnila dosegajo približno 90-odstotno absorpcijo," poudarja dr. Perko. Foto: arhiv naročnika

So prehranska dopolnila dovolj?

Kot opozarja dr. Sebastjan Perko, zgolj jemanje prehranskih dopolnil ni dovolj. Pomemben je tudi zdrav življenjski slog – izogibanje alkoholu, sladkorju in predelanim živilom ter vsakodnevno gibanje. Vsak dan sprehod, kratek tek. Dovolj je že sedem minut počasnega tega v eno smer in sedem nazaj. S tem spodbudimo celo telo, spodbudimo krvni obtok, izločanje toksinov iz prebavnega trakta in še bi lahko naštevali. Vse to je pomembno pri ohranjanju zdravja.

Prehranska dopolnila – da, z nasvetom strokovnjaka

Strokovni posvet ima zato jasen smisel: preprečuje nakupovanje na slepo, razkrije pomanjkanja in omogoča natančno doziranje. S tem se dolgoročno zmanjšuje tveganje za zdravstvene zaplete. Namesto desetih naključnih dopolnil, ki jih ljudje pogosto jemljejo hkrati, se z laboratorijskimi meritvami določi, kaj telo dejansko potrebuje in v kakšni količini. Rezultat je boljši dolgoročni izid, manj stroškov in boljše počutje.

Kdo je dr. Sebastjan Perko? Dr. Sebastjan Perko je zobozdravnik in raziskovalec, ki je del svojega znanstvenega dela opravil na Institutu Jožef Stefan, kjer se je ukvarjal z razvojem biokeramičnih materialov. Po desetih letih dela v splošnem zobozdravstvu se je usmeril v oralno kirurgijo in integrativno medicino, pri čemer se osredotoča na povezavo med ustno votlino in splošnim zdravjem. Vodi kliniko MAHA v Ljubljani, kjer združujejo sodobno zobozdravstvo, diagnostiko in celosten pristop k zdravju. Dr. Perko poudarja, da je pacient vedno obravnavan kot celota.



Dr. Sebastjan Perko opozarja: "Zgolj jemanje prehranskih dopolnil ni dovolj, pomemben je tudi zdrav življenjski slog. Izogibajmo se alkoholu, sladkorju in predelanim živilom ter se vsak dan gibajmo." Foto: arhiv ponudnika

