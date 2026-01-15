Žreb ni bil naklonjen Kaji Juvan, Slovenko v Melbournu čaka peta nosilka

Najboljši slovenski teniški igralki Kaji Juvan žreb prvega turnirja za veliki slam v sezoni, odprtega prvenstva Avstralije, ni bil najbolj naklonjen. Ta ji je že v uvodnem krogu namenil peto nosilko in eno od favoritinj, Kazahstanko Jeleno Ribakino. Veroniko Erjavec v prvem krogu čaka dvoboj s Poljakinjo Magdaleno Frech, 57. igralko sveta.

Tako Kaja Juvan (97.) kot Veronika Erjavec (99.), ki sta obe uvrščeni med prvo stoterico na svetovni lestvici, sta si nastop na uvodnem grand slamu na peti celini zagotovili neposredno. V kvalifikacijah je od Slovenk v Melbournu igrala Tamara Zidanšek, vendar je po uvodnih dveh zmagah obstala na zadnji oviri.

Prva igralka sveta Belorusinja Arina Sabalenka bo nastope v Melbournu začela proti Francozinji Tiantsoi Rakotomanga Rajaonah.

Novak Đoković in Jannik Sinner bi se lahko v Melbournu srečala že pred finalom. Foto: Reuters

V moškem delu turnirja sta na isti polovici žreba branilec naslova Italijan Jannik Sinner in Srb Novak Đoković.

Številka 1 Carlos Alcaraz se bo na uvodni tekmi pomeril z domačinom Adamom Waltonom in v Melbournu poskušal osvojiti edini pokal za grand slam, ki mu še manjka v vitrini.