Šef OP Avstralije Tiley po novem vodja OP ZDA

Južnoafriški funkcionar Craig Tiley je odstopil z mesta direktorja teniškega odprtega prvenstva Avstralije in bo v prihodnje vodil Ameriško teniško zvezo (USTA), ki ima pod okriljem grand slam v New Yorku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tiley, ki je tudi izvršni direktor Avstralske teniške zveze, bo še nekaj časa ostal na položaju, da bi zvezi zagotovil čim lažji prehod k novemu vodstvu.

"Voditi to ekipo, je bil privilegij mojega življenja. Čeprav se veselim dela pri USTA, pa je moja prioriteta, da poskrbim za gladko tranzicijo v vodstvu zveze in da ta ostane v najboljšem možnem stanju," je dejal Tiley.

Štiriinšestdesetletni Južnoafričan je od leta 2006, ko je postal direktor OP Avstralije, in od leta 2013, ko je postal izvršni direktor zveze, "pomagal transformirati prvi turnir velike četverice v sezoni", je v izjavi dejal direktor avstralske teniške zveze Chris Harrop.

"Pod njegovim vodstvom ter z njegovo vpletenostjo in angažiranostjo je ta šport pri nas dosegal vrhunec za vrhuncem. Vzpostavil je sijajno ekipo, ki je pripravljena prevzeti odgovornost in nadaljevati njegove uspehe," je še dodal Harrop.

Pod Tileyjevim vodstvom je OP Avstralije močno zraslo in se po podatkih avstralskega časnika The Age ponaša s prihodki v višini okoli 450 milijonov evrov letno. Obenem se je turnir zasidral v kolektivni zavesti Avstralcev in ostaja eden od glavnih projektov v zvezni državi Victorii.

Tiley, nekdanji trener v ameriškem univerzitetnem programu, je dal velik poudarek dobremu počutju igralcev, ki so zaradi raznolikosti karakterjev in glamurja, ki ga prinašajo s sabo, gonilna sila svetovnega tenisa, so še zapisali pri melbournskem časniku.

Preberite še: