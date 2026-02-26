To so nagrajenci nagradne igre Športna igralnica

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Izžrebali smo pet srečnežev, ki so sodelovali v nagradni igri Športna igralnica na Siol.net.

Srečni izžrebanci, ki prejmejo praktične nagrade so:

1-krat pametna prezračevalna enota i-Vent za stanovanje ali hišo z montažo:

  • Janja Golob

1x darilni bon za Thalasso spa Lepa Vida:

  • Borut Melinc

1x pohodne palice:

  • Jure Pernek

2x termo flaška:

  • Rudi Levec
  • Zvonka Lokar

Srečnim nagrajencem iskereno čestitamo, ostalim sodelujočim pa želimo več sreče prihodnjič!

Nagrajenci žreb Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 ZOI 2026 Nagradna igra
