Četrtek, 26. 2. 2026, 15.45
To so nagrajenci nagradne igre Športna igralnica
Izžrebali smo pet srečnežev, ki so sodelovali v nagradni igri Športna igralnica na Siol.net.
Srečni izžrebanci, ki prejmejo praktične nagrade so:
1-krat pametna prezračevalna enota i-Vent za stanovanje ali hišo z montažo:
- Janja Golob
1x darilni bon za Thalasso spa Lepa Vida:
- Borut Melinc
1x pohodne palice:
- Jure Pernek
2x termo flaška:
- Rudi Levec
- Zvonka Lokar
Srečnim nagrajencem iskereno čestitamo, ostalim sodelujočim pa želimo več sreče prihodnjič!