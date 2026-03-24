Avtor:
STA

Torek,
24. 3. 2026,
9.11

kvalifikacije za evropsko prvenstvo EP v rokometu 2028 žreb Uroš Zorman Slovenska rokometna reprezentanca

Torek, 24. 3. 2026, 9.11

Slovenski rokometaši v prvem bobnu na žrebu v Lizboni

slovenska rokometna reprezentanca Ferski otoki | Foto RZS

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo četrtkov žreb kvalifikacijskih skupin za evropsko prvenstvo v Španiji in Švici ter na Portugalskem 2028 pričakala v prvem jakostnem bobnu. Žreb se bo v Lizboni pričel ob 19. uri.

Poleg Slovenije so v prvem jakostnem bobnu še Hrvaška, Francija, Nemčija, Madžarska, Islandija, Norveška in Švedska. Njene možne tekmice iz drugega bobna so Avstrija, Češka, Ferski otoki, Italija, Severna Makedonija, Nizozemska, Poljska in Srbija.

V tretjem bobnu so Belgija, BiH, Gruzija, Grčija, Litva, Črna gora, Romunija in Ukrajina, v četrtem pa Estonija, Finska, Izrael, Kosovo, Latvija, Luksemburg, Slovaška in Turčija.

Na celinsko tekmovanje, ki bo med 13. in 30. januarjem v Madridu, Valencii, Lizboni in Zürichu, se bodo uvrstile po dve najboljši izbrani vrsti iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin, dodatno pa še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance.

Prvi sklop kvalifikacijskih tekem bo 4. ali 5. in 7. ali 8. novembra letos, drugi 10. ali 11. ter 13. marca prihodnje leto, tretji pa 5. ali 6. ter 9. maja prihodnje leto.

Poleg vseh treh gostiteljev se je na evropsko prvenstvo že uvrstila Danska, letošnja zmagovalka turnirja na Švedskem, Norveškem in Danskem.

