Sončne elektrarne se dražijo: zakaj je odločitev danes najcenejša

Rast cen elektrike, materialov in dela napoveduje podražitve – a trenutno so cene še stabilne in subvencije visoke.

V času rastočih cen energentov se vse več gospodinjstev in podjetij sprašuje, ali je naložba v sončno elektrarno še smiselna. Odgovor je jasen: prav zdaj je eden zadnjih pravih trenutkov za odločitev. Elektrika na borzi za prihodnje leto se je že podražila, hkrati pa rastejo tudi cene ključnih komponent za izgradnjo elektrarn.

Zakaj se odločiti zdaj?

Elektrika za prihodnje leto je dražja za približno 20 odstotkov, sončni paneli so se podražili za okoli 20 odstotkov, konstrukcija za od 20 do 30 odstotkov, prav tako kabli, materiali in transport. Dodatni davki in višji stroški dela pritisk na cene še povečujejo.

Pri podjetju ERASOL cene trenutno še držimo stabilne, saj imamo dovolj zalog. Vendar to ne bo trajalo dolgo.

Za povprečno gospodinjsko sončno elektrarno pričakujemo: dvig cene za vsaj tisoč evrov in

in zelo verjetno tudi nadaljnje podražitve. Vsak mesec odlašanja pomeni: višje račune za elektriko,

dražjo investicijo v prihodnje.

Subvencije dodatno izboljšajo računico

Investicijo dodatno izboljšajo subvencije:

Za gospodinjstva:

do 675 evrov na kilovat ,

, oziroma do 40 odstotkov investicije.

Za podjetja:

180 evrov na kilovat za elektrarno,

za elektrarno, 225 evrov na kilovatno uro za baterijo

za baterijo oziroma največ 45% investicije.

Koliko lahko prihranite? Analize kažejo, da lahko gospodinjstvo s sončno elektrarno in baterijo prihrani: od tisoč do 2.400 evrov letno ,

, povračilna doba pa je lahko že okoli pet let. Ključ do teh prihrankov je kombinacija elektrarne, baterije in pametnega razsmernika.

Nova generacija: močnejši paneli in pametni razsmerniki

Tehnologija hitro napreduje. Trenutno pri ERASOLU vgrajujemo 470-vatne panele, do konca leta pa bomo že začeli vgrajevati 480-vatne panele, kar pomeni več energije na isti površini.

Razsmerniki pa danes niso več le pretvorniki, ampak:

upravljajo proizvodnjo, porabo, baterijo in

znižujejo stroške omrežnine.

Pametna kombinacija: elektrarna, baterija in električno vozilo

Največji učinek dosežete s kombinacijo:

sončne elektrarne,

baterije in

polnilnice ERASOL za električno vozilo.

Tako:

vozite na lastno energijo,

zmanjšate stroške goriva in

se izognete prihodnjim podražitvam.

ERASOL – rešitev na ključ

Pri podjetju ERASOL zagotavljamo:

svetovanje in ogled,

izvedbo na ključ,

pomoč pri subvencijah,

lastno montažo in podporo.

Pravi čas je zdaj Če boste čakali, boste: plačevali dražjo elektriko in

kasneje več za enak sistem. Zato je odločitev danes pogosto najbolj racionalna. Za brezplačno svetovanje stopite v stik s podjetjem ERASOL in najdite optimalno rešitev zase.

