Ž. L.

Ponedeljek,
23. 3. 2026,
16.00

Osveženo pred

21 ur, 2 minuti

Ostre obtožbe na račun Daniela Tschofeniga

Predhodnik Domna Prevca v novi skakalni aferi: Avstrijca na zaslišanju

Domen Prevc, Daniel Tschofenig | Foto Guliverimage

Domen Prevc bo konec tedna v Planici tudi uradno nasledil Daniela Tschofeniga kot številka ena svetovnega pokala v smučarskih skokih. Avstrijec, ki je v lanski sezoni poleg velikega kristalnega globusa osvojil tudi prestižno novoletno turnejo, je hitro padel s prestola, olimpijska zima pa bo očitno pustila črn madež na njegovi karieri.

Ko je konec novembra v Lillehammerju na uvodni tekmi sezone slavil zmago, se je zdelo, da bo prevlado Daniela Tschofeniga tudi v olimpijski zimi težko zamajati. Toda druga preizkušnja sezone je bila prva in zadnja, na kateri je pripadnik slovenske narodne manjšine v Beljaku oblekel rumeno majico.

Daniel Tschofenig si je od olimpijske zime obetal precej več. | Foto: Guliverimage Daniel Tschofenig si je od olimpijske zime obetal precej več. Foto: Guliverimage Pravzaprav je branilec velikega kristalnega globusa v nadaljevanju sezone le še dvakrat skočil na najvišjo stopničko, največje razočaranje pa so za Tschofeniga zagotovo prinesle zimske olimpijske igre. Najboljši skakalec prejšnje zime ni našel skupnega jezika z napravami v Predazzu.

Na srednji skakalnici je osvojil 15. mesto, na veliki pa je bil nekoliko bližje olimpijskim medaljam – dokler se ni zgodila diskvalifikacija. Po prvi seriji posamične preizkušnje je zasedal osmo mesto, pred začetkom finala pa so odgovorni sporočili, da je Avstrijec diskvalificiran. Razlog? Štiri milimetre preveliki čevlji.

V skupnem seštevku 23-letnik sicer še vedno zaseda visoko tretje mesto, a si je po šampionski sezoni od letošnje zime vsekakor obetal več. Bolj kot o njegovih uspehih se zdaj govori o diskvalifikaciji v Predazzu, s katero si je prislužil rumeni karton. Norvežani so prepričani, da gre za novo afero v smučarskih skokih.

Manipulacije tudi z dresom

Mednarodna smučarska zveza je namreč naknadno prejela informacije, zaradi katerih je Tschofenigov primer preučila podrobneje. Izkazalo se je, da preveliki čevlji niso bili edina nepravilnost v Avstrijčevi opremi na dan olimpijske tekme.

"Analizirali smo dodatne posnetke in opazili nenavadne premike pri Tschofenigu," je za norveški NRK potrdil Mathias Hafele, kontrolor opreme pri Fisu. Avstrijec naj bi pred skokom dres z raztegovanjem skušal zmanipulirati, enako naj bi storil tudi takoj po skoku. Daniel Tschofenig je bil v odmevni aferi med najglasnejšimi kritiki Norvežanov. | Foto: Guliverimage Daniel Tschofenig je bil v odmevni aferi med najglasnejšimi kritiki Norvežanov. Foto: Guliverimage

"Takšno ravnanje ni v skladu s pravili tekmovanja in našimi etičnimi smernicami, ker lahko vpliva na poštenost tekmovanja," piše v uradnem dokumentu krovne organizacije. Iz dokumenta je prav tako razvidno, da sta bila tako Tschofenig kot avstrijski trener Andreas Widhölzl poklicana na zaslišanje, kar ni v navadi Fisa. Po zaslišanju so se odgovorni odločili, da Avstrijcu naložijo kazen rumenega kartona za prevelike čevlje in opozorilo za manipulacije z dresom.

Norvežani so prepričani, da bi si avstrijski skakalec za početje v Predazzu zaslužil ostrejšo kazen. "Kršitev s čevlji je bila kaznovana z rumenim kartonom. Ko je postalo jasno, da je z dresom manipuliral pred skokom in po njem, pa bi moral prejeti rdeči karton. Šokantno je, kako je zveza obravnavala to zadevo," je prepričan Johan Remen Evensen, nekdanji norveški skakalec, danes sodelavec NRK.

Jasno je sicer, zakaj so na Norveškem posebej občutljivi zaradi Tschofenigovega početja. Avstrijec je bil eden najglasnejših kritikov, ko se je v afero z manipulacijami dresov ujela norveška reprezentanca. "Zanimivo, da je človek, ki je kritiziral Mariusa Lindvika in Johana Andreja Forfanga, zdaj kriv enakih stvari," pravi Evensen.

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.