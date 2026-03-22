Domen Prevc si želi še več

Po sobotni preizkušnji bo danes na letalnici v Vikersundu na sporedu še druga preizkušnja smučarskih skakalcev za svetovni pokal. Domen Prevc si po petem mestu v soboto danes želi še več. Ob 15.45 skakalce najprej čakajo kvalifikacije, ob 17.15 pa bo na sporedu tekma.

Prvo tekmo v smučarskih poletih v Vikersundu je v soboto dobil Avstrijec Stephan Embacher pred Japoncem Tomofumijem Naitom, tretji je bil domačin Johann Andre Forfang. Domen Prevc je napadal sedmo zmago na letalnicah, šesto zaporedno za Slovenijo, a je na koncu zasedel 5. mesto. Prvo deseterico je zaokrožil Anže Lanišek, Timi Zajc je bil na 20. mestu, brez finalne serije je ostal Žak Mogel, ki je v poskusni seriji poletel do novega osebnega rekorda pri 227 metrih. Poleg omenjene četverice bo v današnjih kvalifikacijah novo priložnost za nastop na tekmi lovil še Rok Oblak.

Nadaljeval se bo tudi boj za skupni seštevek poletov, kjer ima po treh od šestih tekmah Embacher zdaj 260 točk, Prevc je pri 245, medtem ko Forfang za najboljšim skakalcem zime zaostaja 105 točk. V skupnem seštevku svetovnega pokala pa je Prevc v soboto še povišal prednost pred Kobayashijem. Ta zdaj znaša 795 točk. S 1968 točkami zdaj nima več možnosti, da prehiti brata Petra Prevca in njegov rekordni zbir 2303 točk iz sezone 2015/16.

Tekma se bo začela ob 17.15.

