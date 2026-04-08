Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
8. 4. 2026,
6.28

Osveženo pred

1 ura, 12 minut

Volitve 2026 Volitve 2026 priprave Urška Klakočar Zupančič Državni zbor

Pri Urški Klakočar Zupančič priprave na ustanovno sejo DZ

Urška Klakočar Zupančič | Aktualna predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je sklicala sestanek začasnih vodij poslanskih skupin ter poslancev narodnih skupnosti. | Foto STA

Aktualna predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je sklicala sestanek začasnih vodij poslanskih skupin ter poslancev narodnih skupnosti.

Začasni vodje poslanskih skupin bodo danes zasedali pri predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič. Čakajo jih priprave na petkovo ustanovno sejo novega sklica DZ, med drugim dogovor o predlogu dnevnega reda, sedežnem redu in sestavi mandatno-volilne komisije. Na političnem parketu pa je pričakovati tudi nadaljnje pogovore o novi koaliciji.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v torek po objavi izidov državnozborskih volitev v uradnem listu podpisala ukaz o sklicu ustanovne seje desetega sklica DZ. Danes bodo v parlamentu stekle priprave na njeno izvedbo. Aktualna predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki po poslovniku DZ skrbi za pripravo prve seje, je sklicala sestanek začasnih vodij poslanskih skupin ter poslancev narodnih skupnosti.

Na njem bodo določili predlog dnevnega reda ustanovne seje in sedežni red poslancev v veliki razpravni dvorani. Slednjega bodo določili s sporazumom med poslanskimi skupinami, če jim ga ne bo uspelo doseči, pa bodo proste sedeže poslanske skupine izbirale po velikosti.

Zaprt sestanek

Prav tako se bodo dogovorili o sestavi mandatno-volilne komisije, v kateri morajo imeti predstavnike vse poslanske skupine, njeno sestavo pa poslanci potrdijo na začetku ustanovne seje.

Skladno s poslovnikom DZ pa se lahko začasni vodje skupin na srečanju dogovorijo tudi o ustanovitvi delovnih teles DZ in razdelitvi mest v njih med poslanskimi skupinami ter kandidatu za generalnega sekretarja DZ. Sestanek bo sicer zaprt za javnost, po koncu pa bodo sledile izjave za javnost, so napovedali v DZ.

Medtem pa je pričakovati nadaljnje pogovore o oblikovanju bodoče vladne koalicije. Te je med drugim za prihodnje dni napovedala relativna zmagovalka volitev Svoboda, ki je v torek sporočila, da je pripravila izhodišča za koalicijski sporazum. Ta obsegajo programske prioritete v 10 točkah in prvi predlog razdelitve 16 resorjev.

Robert Golob
