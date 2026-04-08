Slovenci v avtu preživimo več kot 330 ur na leto, zato ni presenetljivo, da je avtomobil za marsikatero družino veliko več kot le prevozno sredstvo. Je logistični center vsakdana: vožnja v službo in šolo, na treninge, k zdravniku, po opravkih in nazaj domov. Prav zato je toliko bolj pomenljiv podatek, da je Generali asistenca leta 2025 pomagala več kot 23 tisoč strankam z osebnimi vozili oziroma vsaki deveti stranki, ki je sklenila asistenco. Nepričakovan zaplet na cesti torej ni redkost, ampak realnost, ki lahko v trenutku prekriža načrte cele družine. In tak pripetljaj se je zgodil tudi Špelini družini.

Nesreča, ki v trenutku spremeni vsakdan

V Špelini družini z dvema šoloobveznima otrokoma ima družinski avto še kako pomembno vlogo: prevozi v šolo, na in z dejavnosti, vožnja v službo, po popoldanskih opravkih itd. Podobno torej kot pri večini slovenskih družin, a večina med njimi o lastni odvisnosti od mobilnosti na žalost razmišlja šele takrat, ko se pojavi zaplet.

To se je zgodilo tudi Špelini družini. Ob vračanju s popoldanske izmene je v enem od nesemaforiziranih križišč vanjo trčil drug voznik. Poškodovanih ni bilo, je pa vozilo bilo tako poškodovano, da nadaljevanje vožnje ni bilo mogoče: poškodovan sprednji del, zvito kolo in iztekanje hladilne tekočine.

Ob tem v ospredje ni stopilo le vprašanje škode, temveč predvsem organizacija naslednjih dni: kako zagotoviti prevoz domov in kako uskladiti družinske obveznosti v času popravila vozila.

Špela je poklicala Generalijevo Avto asistenco, katere kontakt je imela shranjen v telefonu. Operater je najprej podal osnovna varnostna navodila, nato pa organiziral nadaljnjo pomoč. Ker je imela sklenjeno Avtomobilsko asistenco XL, je poleg vleke prejela tudi nadomestno vozilo. Vleka in dostava nadomestnega vozila sta bili izvedeni hitro, kar ji je omogočilo, da je še isti dan nadaljevala pot.

Popravilo vozila je trajalo pet dni, v tem času pa je uporabljala nadomestni avtomobil, pri čemer je strošek krila zavarovalnica Generali. Takšni dogodki jasno pokažejo, da vloga avtomobilskega zavarovanja presega samo kritje škode, saj zagotavlja mobilnost v trenutku, ko to družina najbolj potrebuje.

Avto asistenca 24/7

Avtomobilska asistenca je ena od ključnih prednosti, ki jih družine pri avtomobilskem zavarovanju še posebej cenijo. Avtomobil je danes pomemben del vsakdana družin zaradi česar ni vseeno, kako hitro ob nesreči pride pomoč in kaj avtomobilsko zavarovanje dejansko vključuje.

Ena od ključnih prednosti avtomobilskega zavarovanja pri zavarovalnici Generali je Avto asistenca 24/7, ki zagotavlja pomoč doma ali v tujini ob različnih zapletih, od prazne pnevmatike in izpraznjene baterije do okvare, težav z gorivom ali zaklenjenih ključev v vozilu.

Generalijeva pomoč v Sloveniji v povprečju prispe že v 37 minutah. To je pomembna razlika med stresnim položajem, v katerem si prepuščen sam sebi, in občutkom, da imaš na drugi strani organiziran sistem, ki hitro ukrepa.

Stroški avtovleke v nebo – izognite se jim

Kako pa je s stroškom avtovleke? Z ustreznim zavarovanjem ta ne bo bremenila vašega družinskega proračuna. Če se družini na poti pokvari avtomobil in ga je treba odpeljati na drug konec Slovenije, na primer s Ptuja v Koper (487 km), lahko strošek vleke v tem konkretnem primeru za osebno vozilo znaša od 550 evrov podnevi med delovniki oziroma od 720 evrov ponoči ali konec tedna.

To je približno desetkrat več od povprečne premije za asistenco za osebni avtomobil v letu 2025, ki je okvirno znašala 55 evrov. Takšni podatki zelo jasno pokažejo, zakaj asistenca ni le dodatna kljukica na polici, ampak pogosto ena najbolj racionalnih odločitev pri sklepanju zavarovanja.

Družinski popust do 55 odstotkov

Za družine je posebej relevantna tudi možnost družinskega popusta do 55 odstotkov. To pomeni, da lahko vsi družinski člani prejmejo popust do višine najvišjega bonusa, ki ga je dosegel eden od njih. V praksi je to ena tistih prednosti, ki jih uporabniki hitro občutijo tudi finančno: zavarovanje ni le zaščita, ampak je lahko tudi premišljena odločitev za družinski proračun.

Pomemben prihranek prinaša tudi program Generali ZAME, ki zvestim strankam omogoča do 35 odstotkov popusta. Gre za lojalnostni program, ki uporabnikom ne ponuja le dodatnih ugodnosti, ampak lahko konkretno zniža premijo avtomobilskega zavarovanja. Za voznike in družine, ki želijo stroške urejati dolgoročno premišljeno, je to še ena prednost, ki jo je smiselno upoštevati pri izbiri zavarovalnice.

Zavarovalnica z najvišjim zadovoljstvom v Sloveniji

V primeru škodnega dogodka pa je ključno predvsem to, kako hitro in učinkovito je primer rešen. Prav zato je pomemben tudi podatek, da ima zavarovalnica Generali najvišje zadovoljstvo pri reševanju škod v Sloveniji*.

Za zavarovanca to pomeni predvsem zagotovilo, da ob neprijetnem dogodku ni sam in da postopki ne obstanejo tam, kjer jih najbolj potrebuje, pri konkretni pomoči ob nezgodnem dogodku.

Ko izbiramo zavarovanje, izbiramo tudi mir

Zgodba Špeline družine je dober opomnik, da se na cesti neprijetni zapleti ne dogajajo samo drugim. Ko avto obstane, pogosto ne obstane le vozilo, ampak celoten dnevni načrt, lahko tudi tedenski.

Prav zato je pomembno, da avtomobilsko zavarovanje ni izbrano le po najnižji ceni, ampak po tem, kaj v resnici ponudi takrat, ko pomoč zares potrebujemo. Za družine, ki želijo zanesljivost, pomoč 24/7, možnost nadomestnega vozila, finančne ugodnosti in občutek, da imajo ob sebi partnerja z dobrim odzivom, je Generali lahko zelo premišljena izbira.

*Vir: raziskava Aragon BrandTrack, maj 2025.