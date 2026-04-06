Ponedeljek, 6. 4. 2026, 16.14
Praznični ponedeljek poseben tudi za slovenske skakalce: Niki, Anže in Domen uživajo v sadovih uspešne zime #foto
Po še eni izjemno uspešni zimi slovenski smučarski skakalci in skakalke uživajo zaslužene sadove svojega dela. Na praznični ponedeljek so jim v domačih krajih pripravili slovesne sprejeme. Dopoldne sta bila na Kokrici v sklopu tradicionalnega sekanja pirhov deležna toplega sprejema Nika Vodan in Anže Lanišek, popoldne pa sta v Dolenji vasi slavje doživela še Nika in Domen Prevc, ki sta v tej sezoni osvojila prav vse, kar se je osvojiti dalo.
Fotografije s sprejema na Kokrici za Niko Vodan in Anžeta Laniška:
