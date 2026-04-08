Atletico Madrid in PSG na povratno tekmo z lepo prednostjo

V torek sta si boljši izhodišči pred povratnima dvobojema četrtfinala lige prvakov priigrala Arsenal in Bayern, v sredo pa Atletico, ki mu še naprej ne more pomagati Jan Oblak, in branilec naslova PSG. Madridčani so v gosteh Barcelono, ki je od 44. minute igrala z igralcem manj, premagali z 2:0, Parižani pa z istim rezultatom Liverpool na domačem terenu.

Liga prvakov, četrtfinale (prve tekme):

Sreda, 8. april

Še pred koncem četrtfinalnih bojev lige prvakov je jasno, da se bo med najboljše štiri prebil vsaj en španski klub. To bo boljši iz vsešpanskega četrtfinalnega obračuna med Barcelono in Atleticom. Čeprav so Katalonci pred nekaj dnevi prvenstveni dvoboj na Metropolitanu dobili z 2:1, še dobro pomnijo, kako jim je Simeonejeva četa spomladi pokvarila načrte v pokalnem tekmovanju. Tam je Atletico v Madridu v prvem polčasu povsem povozil Blaugrano (4:0), nato pa s skrajnimi močmi ubranil prednost na povratni tekmi (0:3).

Atletico ima tako pod vodstvom Diega Simeoneja priložnost, da prvič po 13 letih osvoji pokalno lovoriko, hkrati pa želi zadržati upanje, da bi prvič v zgodovini kluba postal evropski prvak. V najmočnejšem evropskem tekmovanju je v finalu izgubil že trikrat.

Pau Cubarsi je v 44. minuti prejel rdeč karton. Foto: Reuters

Po prvem polčasu obračuna na Camp Nouu je Atleticu kazalo dobro. Tudi tokrat so Madridčani igrali brez Jana Oblaka, ki še ni povsem nared po poškodbi, a ga je odlično nadomestil Juan Musso. Barca je v 44. minuti ostala z igralcem manj, ko je zaradi spotikanja neposredni rdeč karton prejel njen branilec Pau Cubarsi, nato pa so Atleti še povedli s prostega strela, neubranljivo je sprožil Julian Alvarez.

Barcelona je bila kljub igralcu manj ter odsotnosti Raphinhe in Frenkieja de Jonga v drugem polčasu bolj nevarna in več pri strelu. V 50. minuti je zapretil Marcus Rashford, ki je zatem dobro izvedel še prosti strel, a je Musso žogo odbil v prečko in ostal nepremagan. Je pa deset minut po vstopu v igro vodstvo Atletica v 70. minuti povišal Alexander Sorloth in postavil končni rezultat.

Desire Doue je PSG popeljal do vodstva v 11. minuti. Foto: Reuters

V Parizu je bila nogometna poslastica med PSG in Liverpoolom. Lani sta se velikana pomerila v osmini finala lige prvakov, po dveh spektakularnih obračunih pa se je napredovanja veselil francoski prvak, ki je pozneje preskočil še nekaj angleških ovir, v finalu pa prepričljivo odpravil milanski Inter in prvič splezal na evropski vrh.

Parižani so povedli v 11. minuti, ko je skozi obrambo rdečih zaslalomiral Desire Doue, terensko in strelsko premoč so imeli tudi v drugem polčasu, ko jih je še na višjo prednost z golom v 65. minuti popeljal Khvicha Kvaratskhelia, ko je po preigravanju v kazenskem prostoru uspešno dokončal akcijo za 2:0 po podaji Joaa Nevesa.

Nekaj minut pozneje so sodniki pregledovali še potencialno enajstmetrovko za Parižane, a se zanjo niso odločili. Gostitelji so imeli do konca srečanja še kar nekaj priložnosti, Dembele zatresel tudi okvir vrat, a se rezultat ni več spremenil.

Liga prvakov, četrtfinale (prve tekme):

Torek, 7. april

Sreda, 8. april

Para polfinala lige prvakov: PSG/Liverpool – Real Madrid/Bayern München



Barcelona/Atletico Madrid – Sporting/Arsenal

Lestvica (ligaški del):

Najboljši strelci: 14 – Mbappe (Real)

10 – Gordon (Newcastle), Kane (Bayern)

8 – Alvarez (Atletico), Haaland (Man City)

7 – Kvaratskhelia (PSG), Osimhen (Galatasaray)

6 – Barnes (Newcastle), Fermin (Barcelona), Hauge (Bodo/Glimt), Martinelli (Arsenal), Vitinha (PSG)

5 – Balogun (Monaco), Duran (Qarabag), Guruzeta (Athletic), Hogh (Bodo/Glimt), Rashford (Barcelona), Sørloth (Atletico), Suarez (Sporting), Szoboszlai (Liverpool), Vinicius (Real), Yamal (Barcelona)

