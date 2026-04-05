Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., Ž. L.

Nedelja,
5. 4. 2026,
23.00

3 ure, 25 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek
Lens PSG Ligue 1 tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva francosko prvenstvo

Nedelja, 5. 4. 2026, 23.00

3 ure, 25 minut

Francosko prvenstvo, 28. krog

Monaco pokvaril načrte Marseillu in se približal ligi prvakov

Avtorji:
Pe. M., Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Ousmane Dembele, PSG | Ousmane Dembele je v prvem polčasu dvakrat zadel. | Foto Guliverimage

Ousmane Dembele je v prvem polčasu dvakrat zadel.

Foto: Guliverimage

Vodilni PSG, ki se bo kmalu v četrtfinalu lige prvakov pomeril z Liverpoolom, je v 28. krogu francoskega prvenstva doma s 3:1 premagal Toulouse. Dva gola je k zmagi vpisal Ousmane Dembele. Pred drugim Lensom, ki je v soboto izgubil pri Lillu, ima ob tekmi manj štiri točke prednosti. Nogometaši Monaca so v nedeljo zvečer z 2:1 premagali Marseille. S tem so napredovali na peto mesto lestvice, a za tretjim mestom, ki prinaša neposredno uvrstitev v ligo prvakov v sezoni 2026/27, zaostajajo le točko.

Potem ko v prvem polčasu na srečanju med Monacom in Marseillom ni bilo golov, sta v drugem za zmago domačih zadela Aleksandr Golovin v 59. ter Folarin Balogun s prefinjenim lobom v 74. minuti. Končni izid je postavil Amine Gouiri pet minut pred iztekom 90 minut.

Marseille je imel nekaj več od igre v prvem polčasu, v nadaljevanju pa je prevladoval Monaco. Ta je prišel do sedme zaporedne zmage v prvenstvu, s čimer je šest krogov pred koncem v vse boljšem položaju v lovu na ligo prvakov.

Folarin Balogun je pomagal Monacu do prestižne zmage nad Marseillom. | Foto: Reuters

Po 28 tekmah je zbral 49 točk, toliko kot četrti Marseille, eno več od obeh pa ima Lille. Slednji je v soboto s 3:0 premagal drugouvrščeni Lens, ki je posledično ostal pri 59 točkah in je vse bolj oddaljen od vodilnega Paris Saint-Germaina. Na vrhu imajo namreč Parižani s tekmo manj 63 točk. V tem krogu so v petek s 3:1 premagali Toulouse. V naslednjem krogu bi moral biti na sporedu derbi med Lensom in PSG, a so dvoboj zaradi nastopa Parižanov v ligi prvakov prestavili v sredino maja.

Na preostalih štirih nedeljskih tekmah so gledalci videli zgolj remije. Angers in Lyon ter Metz in Nantes so se razšli brez golov, na tekmah Le Havre - Auxerre in Lorient - Pariz pa sta bila izida 1:1. V soboto je Rennes v gosteh premagal Brest s 4:3, Strasbourg pa je bil s 3:1 boljši od Nice.

Lyon je na lestvici šesti z 48 točkami, v boju za ligo prvakov pa ostaja tudi Rennes s 47.

Francosko prvenstvo, 28. krog:

Petek, 3. april:

Sobota, 4. april:

Nedelja, 5. april:

Lestvica

Najboljši strelci:

16 – Lepaul (Rennes), Panichelli (Strasbourg)
15 – Greenwood (Marseille)
12 – Édouard (Lens)
11 – Šulc (Lyon)
10 – Balogun (Monaco), Barcola (PSG), Dembele (PSG), Said (Lens)
9 – Thauvin (Lens)
8 – Aubameyang (Marseille), Del Castillo (Brest), Dieng (Lorient), Fati (Monaco), Gboho (Toulouse), Godo (Strasbourg), Kebbal (Paris FC), Pagis (Lorient)
...

Mohamed Salah
Sportal Mohamed Salah po sezoni zapušča Liverpool
Luis Garcia Plaza
Sportal Luis Garcia Plaza novi trener Seville
Kylian Mbappe
Sportal Kylian Mbappe zanikal bizarne novice o poškodbi
Lens PSG Ligue 1 tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva francosko prvenstvo
VEČ NOVIC
