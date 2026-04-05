Monaco pokvaril načrte Marseillu in se približal ligi prvakov

Vodilni PSG, ki se bo kmalu v četrtfinalu lige prvakov pomeril z Liverpoolom, je v 28. krogu francoskega prvenstva doma s 3:1 premagal Toulouse. Dva gola je k zmagi vpisal Ousmane Dembele. Pred drugim Lensom, ki je v soboto izgubil pri Lillu, ima ob tekmi manj štiri točke prednosti. Nogometaši Monaca so v nedeljo zvečer z 2:1 premagali Marseille. S tem so napredovali na peto mesto lestvice, a za tretjim mestom, ki prinaša neposredno uvrstitev v ligo prvakov v sezoni 2026/27, zaostajajo le točko.

Potem ko v prvem polčasu na srečanju med Monacom in Marseillom ni bilo golov, sta v drugem za zmago domačih zadela Aleksandr Golovin v 59. ter Folarin Balogun s prefinjenim lobom v 74. minuti. Končni izid je postavil Amine Gouiri pet minut pred iztekom 90 minut.

Marseille je imel nekaj več od igre v prvem polčasu, v nadaljevanju pa je prevladoval Monaco. Ta je prišel do sedme zaporedne zmage v prvenstvu, s čimer je šest krogov pred koncem v vse boljšem položaju v lovu na ligo prvakov.

Folarin Balogun je pomagal Monacu do prestižne zmage nad Marseillom. Foto: Reuters

Po 28 tekmah je zbral 49 točk, toliko kot četrti Marseille, eno več od obeh pa ima Lille. Slednji je v soboto s 3:0 premagal drugouvrščeni Lens, ki je posledično ostal pri 59 točkah in je vse bolj oddaljen od vodilnega Paris Saint-Germaina. Na vrhu imajo namreč Parižani s tekmo manj 63 točk. V tem krogu so v petek s 3:1 premagali Toulouse. V naslednjem krogu bi moral biti na sporedu derbi med Lensom in PSG, a so dvoboj zaradi nastopa Parižanov v ligi prvakov prestavili v sredino maja.

Na preostalih štirih nedeljskih tekmah so gledalci videli zgolj remije. Angers in Lyon ter Metz in Nantes so se razšli brez golov, na tekmah Le Havre - Auxerre in Lorient - Pariz pa sta bila izida 1:1. V soboto je Rennes v gosteh premagal Brest s 4:3, Strasbourg pa je bil s 3:1 boljši od Nice.

Lyon je na lestvici šesti z 48 točkami, v boju za ligo prvakov pa ostaja tudi Rennes s 47.

