Mohamed Salah po sezoni zapušča Liverpool

Egiptovski napadalec Mohamed Salah, ki je leta 2017 s prihodom v nogometni klub Liverpool postal zvezdnik svetovnega formata, bo po koncu letošnje sezone zapustil klub, francoska tiskovna agencija AFP povzema sporočilo kluba.

"Nogometaš se je dogovoril z Liverpoolom, kar pomeni konec izjemnega devetletnega poglavja na Anfieldu," so zapisali pri angleških prvakih.

"Salah je sam izrazil željo, da novico čim prej sporoči navijačem, da bi zagotovil preglednost glede svoje prihodnosti," so še dodali.

Salah je za Liverpool na 310 tekmah dosegel 189 dolov, za egiptovsko reprezentanco je zaigral na 115 tekmah in zabil 67 golov.

