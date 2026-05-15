Hrvaška, kot je še niste spoznali

Vsako potovanje se običajno začne z mislijo na kraj, ki ga želimo spoznati. A pravo doživetje se začne šele, ko najdemo nastanitev, ki nam dovoli stopiti bližje: da kraj ne le obiščemo, ampak ga za trenutek tudi živimo. Ko danes razmišljamo o potovanju, vse pogosteje ne iščemo le destinacije, temveč občutek. Nekaj, kar ostane: naj bo to jutranja kava na dvorišču, pogovor z gostiteljem ali namig za pot, ki je ne najdemo v vodičih. Prav zato v zadnjih letih narašča zanimanje za avtentična, lokalna doživetja, ki presegajo ustaljene turistične okvirje - tudi v nam bližnji in sosednji Hrvaški. Pri tem vam lahko pomaga oznaka Local Host. Ta označuje gostitelje, ki svojo ponudbo gradijo na pristnem hrvaškem gostoljubju, ohranjenih lokalnih običajih ter odgovornem odnosu do okolja in skupnosti. Takšne nastanitve ne ponujajo le prenočišča, temveč drugačen stik s krajem: bolj oseben, bolj neposreden in pogosto tudi bolj zapomnljiv. Ste letos za nekoliko drugačen tip počitnic?

Medžimurje, Hygge Nova Foto: Hrvaška turistična skupnost

Hrvaška je pogosto predstavljena skozi morje in obalo, a njena zgodba je veliko širša. Najdemo jo (tudi) v vinogradih, gričih, gozdovih in ravnicah, od manjših vasi do kamnitih mest. In prav v teh raznolikih pokrajinah najdemo gostitelje, ki s svojo odprtostjo in načinom življenja dajejo destinaciji pravi pomen. V času, ko je vse dostopno in hitro, postaja prav takšna izkušnja redka. In zato dragocena. Morda je to tudi razlog, zakaj se vse več popotnikov odloča za "počasnejša" potovanja, za manj znane kraje in za bivanja, kjer šteje stik. Ker na koncu destinacije ne sestavljajo znamenitosti, temveč ljudje, ki jih oblikujejo. Kaj če bi Hrvaško letos spoznali skozi zgodbe njenih gostiteljev?

Kaj pravzaprav pomeni Local Host?

Med številnimi možnostmi nastanitev je danes pogosto težko izbrati tisto, ki ponuja nekaj več kot le udobno posteljo in lep razgled. Če želite stopiti nekoliko bližje življenju kraja, ki ga obiskujete, se splača biti pozoren na oznako Local Host.

Ta deluje kot preprost kažipot do bolj osebne izkušnje. Označuje gostitelje, ki ne ponujajo le nastanitve, temveč odprejo tudi del svojega vsakdana in prav v tem je razlika. To niso le naslovi na zemljevidu, ampak domovi, kjer gost pogosto hitro postane več kot le obiskovalec.

Pri takšnem bivanju ima pomembno vlogo človek. Gostitelj ni le nekdo, ki preda ključe, temveč nekdo, ki pozna svoj kraj, njegove zgodbe, navade in ritem. Zna priporočiti pot, ki je ne boste našli na seznamih, ali pa vas povabi, da za trenutek postanete del njegovega sveta.

Gorski Kotar, Kraljica šume Foto: Hrvaška turistična skupnost

Bivanje, ki poveže s krajem

Gostitelji z oznako Local Host svojo ponudbo gradijo na vrednotah, ki jih je danes vse težje najti v standardizirani turistični ponudbi: gostoljubnosti, odprtosti in pristnem odnosu do gosta. Ob tem ostajajo tesno povezani z okoljem, v katerem živijo. To pomeni, da uporabljajo lokalne in sezonske sestavine, spoštujejo naravo in skupnost ter ustvarjajo izkušnjo, ki je skladna s krajem. Nastanitev, hrana in aktivnosti niso naključne, ampak izhajajo iz okolja, iz tradicije, podnebja in načina življenja.

Dodatno vrednost takšnim bivanjem dajejo tudi preproste, a pristne izkušnje: od kolesarjenja do sodelovanja pri vrtnarjenju, manjših delavnic ali okušanja lokalnih jedi. Včasih prav takšni trenutki najbolj ostanejo.

Zakaj se vse več ljudi odloča za tak način bivanja?

Ker prinaša nekaj, kar težko opišemo, a hitro prepoznamo - občutek. Občutek, da si dobrodošel, da si lahko vzameš čas in da kraj doživiš skozi ljudi, ki tam živijo. Bivanje pri gostitelju z oznako Local Host zato ni nujno razkošno v klasičnem smislu, je pa pogosto bolj osebno. Gost vas sprejme kot prijatelja, z vami deli zgodbe, vas usmeri stran od najbolj obiskanih poti in poskrbi, da se počutite sproščeno – skoraj kot doma.

In morda je prav to tisto, zaradi česar takšne izkušnje ostanejo dlje kot fotografije. Ker na koncu destinacije ne sestavljajo le kraji, ampak ljudje, ki jih živijo.

Istra, Ograde Foto: Hrvaška turistična skupnost

Komu bo tak način počitnic pisan na kožo?

Predvsem tistim, ki na potovanju iščejo mirnejši ritem in bolj oseben stik s krajem. Posamezni popotniki in pari, ki radi raziskujejo izven glavne sezone, pogosto cenijo prav takšna doživetja, kjer ni gneče, ampak prostor za pogovor, raziskovanje in čas zase.

Tak način bivanja je blizu tudi vsem, ki se raje kot za hotelske verige odločajo za manjše, družinske nastanitve. Tam, kjer je vzdušje bolj domače, pristop bolj oseben in tempo nekoliko počasnejši. Ni naključje, da ga pogosto izberejo tudi ljubitelji t. i. "slow travel" potovanj.

Hkrati pa je to lahko odlična izbira za družine. Okolje je varno in sproščeno, otroci pa imajo možnost, da se vključijo v vsakdanje aktivnosti, od vrta do preprostih opravil, ki hitro postanejo del doživetja. V širšem smislu takšen način potovanja privlači tudi tiste, ki jih zanima trajnostni in podeželski turizem.

Poiščite svojega gostitelja z oznako Local Host Med številnimi nastanitvami z oznako Local Host smo izbrali nekaj takšnih, ki lepo pokažejo, kako raznoliko je mogoče doživeti Hrvaško. Vsaka na svoj način, a z enako idejo: približati gostu kraj skozi ljudi, navade in vsakdanje življenje.

Življenje med suhozidi, Ograde House, Istra

Na istrskem podeželju stoji posestvo Ograde, obdano s suhozidi, ki so značilen del krajine. Tukaj se lahko pridružite pripravi tradicionalnih jedi, kot so pazinski cukerančići in domače testenine, ali sodelujete pri delu na vrtu ter spoznavate sezonske, avtohtone rastline.

Lahko se vključite tudi v preostali vsakdan na posestvu, kjer imajo pomembno vlogo živali, ter spoznate gradnjo suhozidov, ki ima v Istri dolgo tradicijo. Veliko se dogaja okoli preprostih opravil, hrane in bivanja na prostem. V domači konobi lahko poskusite lokalne izdelke in dobite občutek, kako življenje tukaj poteka.

Oddih v Medžimurju, Hygge Nova

Na gričih Medžimurja, v Železni Gori, stoji hiša Hygge Nova, obdana z vinogradi in razgledi vse do Slovenije, Madžarske in Avstrije. Okoli hiše je veliko prostora za miren oddih na prostem, kjer si lahko res vzamete čas zase.

V bližini so tudi različne možnosti za krajše izlete - od Mađerkinog brega in reke Mure do toplic in lokalnih restavracij. Lahko raziskujete okolico ali pa ostanete v nastanitvi in uživate na mestu ter v razgledu. Tempo tukaj hitro postane počasnejši.

Med jezerom in morjem, La Vrana in Aurana, Dalmacija

V bližini Vranskega jezera, med zelenjem in odprtim prostorom med celino in morjem, stojita vili La Vrana in Aurana. Lokacija ponuja mirnejšo izhodiščno točko za raziskovanje, od sprehodov in opazovanja narave ob jezeru do krajših izletov na obalo in v bližnja dalmatinska mesta.

Bivanje tukaj zaznamuje kombinacija narave in zasebnosti, ob tem pa gostitelji z nasveti pogosto usmerijo tudi k manj obljudenim plažam, lokalnim konobam in potem, ki jih sicer hitro spregledamo.

