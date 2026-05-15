B. G.

15. 5. 2026,
12.36

obutev Nike Papež Leon XIV.

Papež navdušil z nepričakovano obutvijo

papež Leon XIV. | Foto Reuters

Papež Leon XIV. je znova pritegnil pozornost javnosti – tokrat zaradi svoje obutve. V napovedniku novega dokumentarnega filma o njegovih letih v Rimu so gledalci opazili nenavaden modni detajl: bel par športnih copat Nike, ki so kukali izpod papeških oblačil.

Na fotografiji iz dokumentarnega filma papež Leon XIV. hodi po travnati površini, ob tem pa nosi klasične bele superge z značilnim črnim Nike znakom, kar je hitro sprožilo val komentarjev med ljubitelji mode in športne obutve.

Po poročanju poznavalcev športnih copat naj bi šlo za model Nike Franchise Low, teniški copat, ki je bil prvič predstavljen v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, kasneje pa ponovno izdan leta 2008. Ni povsem jasno, kdaj je nastala fotografija, vendar strokovnjaki menijo, da je papež do para verjetno prišel prav v času ponovne izdaje.

Model se sicer še vedno občasno pojavlja na platformah za preprodajo, kar dodatno krepi zanimanje za nenavadno papeževo modno izbiro.

Papež že večkrat presenetil z modnimi izbirami

To ni prvič, da je papež Leon s svojimi oblačili postal spletna senzacija. Junija lani se je na javnem dogodku v Vatikanu pojavil z bejzbolsko kapo ekipe Chicago White Sox, kar je hitro preplavilo družbena omrežja.

Klub je na Instagramu delil viralno fotografijo in zapisal, da "papež Leon XIV. podpira svojo najljubšo ekipo", kar je sprožilo navdušenje med navijači. Trener ekipe je kasneje za ameriške medije dejal, da je bil nad podporo papeža prijetno presenečen. Papež Leon XIV., rojen kot Robert Prevost, je odraščal v bližini Chicaga in je bil že od mladih nog navijač White Soxov. 

Zaradi takšnih trenutkov trenutni papež danes pogosto velja za eno bolj dostopnih osebnosti Vatikana, ki zna s svojimi izbranimi, a neobičajnimi modnimi potezami presenetiti javnost.

