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Avtor:
M. T.

Petek,
3. 7. 2026,
8.51

Osveženo pred

25 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Peter Thiel Papež Leon XIV. umetna inteligenca umetna inteligenca Kitajska

Petek, 3. 7. 2026, 8.51

25 minut

Huda obtožba na račun papeža Leona

Avtor:
M. T.

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Papež Leon XIV. | Papeževi nedavni javni pozivi k mednarodni regulaciji umetne inteligence in svarila pred njenimi potencialnimi tveganji bodo po besedah Thiela morda slišani v ZDA, ne pa tudi na Kitajskem. To pomeni, da bi papeževa opozorila v tehnološki dirki med ZDA in Kitajsko lahko povzročila enostransko upočasnitev razvoja umetne inteligence, trdi Peter Thiel. | Foto Reuters

Papeževi nedavni javni pozivi k mednarodni regulaciji umetne inteligence in svarila pred njenimi potencialnimi tveganji bodo po besedah Thiela morda slišani v ZDA, ne pa tudi na Kitajskem. To pomeni, da bi papeževa opozorila v tehnološki dirki med ZDA in Kitajsko lahko povzročila enostransko upočasnitev razvoja umetne inteligence, trdi Peter Thiel.

Foto: Reuters

Papež Leon XIV. je s svojim pogostim opozarjanjem na morebitna tveganja, ki jih prinaša razvoj umetne inteligence, postal agent Kitajske komunistične partije, je papeža obtožil tehnološki milijarder in vlagatelj Peter Thiel.

Milijarder Peter Thiel, eden največjih podpornikov ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Silicijevi dolini, v zadnjem času med drugim znan po svoji obsedenosti z "antikristom", je papeža Leona XIV med svojim govorom na dogodku Aspen Ideas Festival v ameriški zvezni državi Kolorado obtožil, da nehote dela za interese Kitajske, poroča ameriški medij CNN. 

Papeževi nedavni javni pozivi k mednarodni regulaciji umetne inteligence in svarila pred njenimi potencialnimi tveganji bodo po besedah Thiela morda slišani v ZDA, ne pa tudi na Kitajskem. To pomeni, da bi papeževa opozorila v tehnološki dirki med ZDA in Kitajsko lahko povzročila enostransko upočasnitev razvoja umetne inteligence.

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Papež s tem dela za Kitajsko komunistično partijo, ga je obtožil v Nemčiji rojeni 58-letni Thiel in prisotne na dogodku v Koloradu po poročanju CNN spravil v smeh.

Peter Thiel je že večkrat trdil, da tisti, ki pozivajo k omejitvam tehnološkega razvoja, ne ovirajo le gospodarstva, ampak povzročajo tudi uničenje ZDA in odpirajo vrata v dobo globalne totalitarne vladavine. | Foto: Reuters Peter Thiel je že večkrat trdil, da tisti, ki pozivajo k omejitvam tehnološkega razvoja, ne ovirajo le gospodarstva, ampak povzročajo tudi uničenje ZDA in odpirajo vrata v dobo globalne totalitarne vladavine. Foto: Reuters

V Rimu opozarjal na prihod antikrista

V Vatikanu se na trditve Thiela, da naj bi bil papež Leon XIV nehote agent Pekinga, še niso odzvali.

Ob živce jih je medtem spravil marčevski nastop Petra Thiela v Rimu, le streljal od Vatikana, med katerim je ameriški milijarder in konservativni politični aktivist predaval o tako imenovanem prihodu antikrista.

Thiel je trdil, da ni nujno, da bi šlo za posameznika, temveč bi antikrista lahko predstavljala tudi katera od svetovnih vlad, ki bi pod pretvezo zaščite svojih prebivalcev pred eksistencialnimi grožnjami kljubovala razvoju umetne inteligence. 

Na dveh rimskih katoliških univerzah so se takrat odzvali s pojasnili, da niso bili vpleteni v organizacijo dogodka, na katerem je o antikristu predaval Thiel.

Predsednik ZDA Donald Trump in Peter Thiel (desno) | Foto: Guliverimage Predsednik ZDA Donald Trump in Peter Thiel (desno) Foto: Guliverimage Peter Thiel je v tehnološkem svetu najbolj poznan ko ustanovitelj plačilnega servisa PayPal, kot prvi zunanji vlagatelj v Facebook, ki je morda tudi po njegovi zaslugi postal družbeno omrežje številka ena, in kot soustanovitelj podjetja Palantir, imenovanega po vsevidnih kamnih iz Gospodarja prstanov, ki se ukvarja z obdelavo ogromnih količin podatkov, njegove storitve pa ob večjih korporacijah med drugim plačujejo tudi obveščevalne agencije in vladne službe ne le v ZDA, temveč tudi drugod po svetu.

Thiel je v nasprotju s tradicionalno (ameriško) tehnološko elito že od nekdaj znan tudi po tem, da se, kar zadeva politiko, nagiba bolj v desno, samega sebe je označil za "konservativnega libertarca". Velja za velikega podpornika ameriškega predsednika Donalda Trumpa in človeka, ki je v politiko "lansiral" trenutnega podpredsednika ZDA JD Vancea, ki je nekoč delal v Thielovi investicijski družbi Mithril Capital. 

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