Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Sreda,
1. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
japonke poletje obutev moda TikTok

Sreda, 1. 7. 2026, 4.00

6 ur, 8 minut

Tako boste navadne japonke spremenili v najbolj trendovsko obutev poletja

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
japonke | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Poletni dnevi tudi letos v ospredje postavljajo lahkotno in zračno obutev. Med najbolj priljubljenimi modnimi kosi so ponovno japonke, ki že leta veljajo za nepogrešljiv del poletne kapsulne garderobe. Letošnje poletje bodo v ospredju personalizirane japonke, ki omogočajo izražanje lastnega sloga in dodajo tisto piko na i tudi najpreprostejšim poletnim kombinacijam. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo nekaj idej, ki bodo poskrbele za izstopanje na vsakem koraku.

Japonke z ruto 

Ruta je eden najbolj vsestranskih modnih dodatkov in letos jo bomo videvali na številnih mestih, tudi na obutvi. Tanek pisan šal ali svilena ruta, ovita okoli trakov japonk, ustvari eleganten videz. Izbirate lahko med cvetličnimi vzorci, pastelnimi odtenki ali živahnimi poletnimi motivi.  

@arianaathometalk Wrap a scarf around your flip flops... 🧣🩴🤯 @jesssica_shaw #Walmart #Dress #HowTo #Upcycling #fashiontips ♬ original sound - Upstyle - arianaathometalk

Japonke s kovinskimi dodatki 

Če želite bolj moden in nekoliko drznejši videz, posezite po kovinskih detajlih. Zlate ali srebrne verižice, manjši okrasni obročki in kovinski elementi bodo preprostim japonkam dodali pridih elegance. Takšna različica lahko brez težav dopolni tudi večerno poletno kombinacijo in ustvari videz, ki deluje nekoliko bolj prefinjeno. 

@jennyboba suddenly all of my flip flops need charms 🙈 @Free People @Havaianas @Havaianas US #flipflops #flipflopcharms #sandalcharms #summerstyle #vacationoutfits ♬ Fast - Demi Lovato

Japonke s trakovi 

Dodajanje trakov je eden največjih trendov letošnjega poletja. Dolgi trakovi, ki se ovijajo okoli japonk in gležnjev ali segajo nekoliko višje po nogi, ustvarijo ženstven in moderen videz. Lahko izberete satenaste, bombažne ali tanjše usnjene trakove v nevtralnih ali živahnih barvah.  

@byrubbia I challenged myself to upgrade £1 flip flops with just ribbons, here’s how it went. What colour ribbons should I try next? #fyp #diy #hack #tutorial #idea #flipflops #holidays #vacations #summer #byrubbia #ribbons #accessories ♬ Hmmm Hmmm - Skylen

Japonke z biseri

Biseri že nekaj sezon ostajajo med najbolj priljubljenimi modnimi dodatki, zato vsekakor ni presenetljivo, da so našli pot tudi do poletne obutve. Drobni beli biseri ustvarijo nežen in romantičen videz, medtem ko lahko pisani biseri japonkam dodajo igrivost in poletno energijo. So odlična izbira za ljubiteljice nežnih in ženstvenih modnih kombinacij. 

@byrubbia Turn cheap flip-flops into your new favourite pair! It’s so easy! If you have ribbon and beads, you need to see this flip-flop makeover. #fyp #diy #flipflops #holidays #makeover ♬ La La La - Little Notes

Japonke s kristali 

Za vse, ki obožujete nekoliko več sijaja, so kristali odlična izbira. Manjši svetleči detajli ali nežni kamenčki bodo japonkam dodali glamurozen videz in jih spremenili v pravi modni poudarek. Takšna obutev je lahko popolna izbira za poletne večere, večerje ob morju ali posebne priložnosti, ko želite svojemu videzu dodati nekaj elegance. 

@callejaalejandra Your sign to bedazzle your flip flops for summer 😋🌺 #bedazzled #flipflops #summercrafts #fyp ♬ original sound - 2000s pop hits

Preberite še: 

Maria Kragmann
Trendi Brezčasna kombinacija bele in črne: za popoln poletni videz ne potrebujete veliko
Valentino, salonarji
Trendi Viralni salonarji razdelili modni svet: eni jih obožujejo, drugi se zgražajo
torbe
Trendi Pletene usnjene torbe: največji modni hit leta, ki ga morate poznati
japonke poletje obutev moda TikTok
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.