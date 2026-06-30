Papež Leon XIV. je naslovil urgenten poziv na tradicionalistično katoliško skupino Bratovščina svetega Pija X. in jo posvaril pred načrtovano posvetitvijo škofov, ki jo brez papeževe odobritve nameravajo izvesti v sredo v Švici. Na Svetem sedežu so maja poudarili, da bi bilo to dejanje razkola, ki bi imelo za posledico izobčenje.

Posvetitve štirih škofov, ki jih ultrakonservativna bratovščina namerava v sredo izvesti v kraju Econe v Švici, nimajo ustreznega dovoljenja papeža. Če bi jih vseeno izvedli, bi po navedbah Vatikana in samega Leona XIV. šlo za dejanje razkola, poročajo tuje tiskovne agencije.

Leon XIV. je v ponedeljek poslal pismo vodji bratovščine, italijanskemu tradicionalističnemu duhovniku Davideju Pagliaraniju.

"Molim za vas (...). Naj Gospod razsvetli vašo vest in prebudi vaša srca. V tem duhu krščanske naklonjenosti vas prosim in vas iz vsega srca pozivam, ne storite tega," je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa zapisal papež. Ob tem je poudaril, da je Cerkev odprta za dialog.

Zavezanost shizmi prinaša izobčenje

Posvetitev škofov brez papeževega dovoljenja bi namreč predstavljala "shizmatično dejanje", formalna zavezanost shizmi oz. razkolu pa pomeni hudo žalitev Boga ter v skladu s cerkvenim pravom prinaša izobčenje, kot so že maja navedli v Vatikanu.

Bratovščina načrtuje nove posvetitve škofov, s čimer želi po lastnih navedbah zagotoviti svoj nadaljnji obstoj, in po navedbah dpa ne namerava popustiti.

V bratovščini več kot 700 duhovnikov

Bratovščino svetega Pija X., ki zavrača modernizacijo in odpiranje Cerkve, je leta 1970 ustanovil francoski nadškof Marcel Lefebvre v znak protesta proti odločitvam drugega vatikanskega koncila med letoma 1962 in 1965. Tradicionalisti med drugim ne sprejemajo reform bogoslužja, kot je ukinitev maše v latinskem jeziku. V svojih vrstah imajo več kot 700 duhovnikov, večino v Severni Ameriki in Franciji.

Lefebvre je že leta 1988 v Švici brez soglasja Vatikana posvetil štiri škofe, od katerih sta živa le še dva. Takratni papež Janez Pavel II. jih je nato skupaj z Lefebvrejem izključil iz Katoliške cerkve, a njegov naslednik Benedikt XVI. je to odločitev leta 2009 razveljavil.