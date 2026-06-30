Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Torek,
30. 6. 2026,
16.24

Osveženo pred

56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27

Natisni članek

Natisni članek
Papež Leon XIV. Vatikan škofje posvetitev Bratovščino svetega Pija X.

Torek, 30. 6. 2026, 16.24

56 minut

Papež znova posvaril tradicionaliste pred načrtovano posvetitvijo škofov

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27
Papež Leon XIV. | Posvetitev štirih škofov Bratovščine svetega Pija X. bi po navedbah papeža Leona XIV. pomenila dejanje razkola, ki bi imelo za posledico izobčenje. | Foto Reuters

Posvetitev štirih škofov Bratovščine svetega Pija X. bi po navedbah papeža Leona XIV. pomenila dejanje razkola, ki bi imelo za posledico izobčenje.

Foto: Reuters

Papež Leon XIV. je naslovil urgenten poziv na tradicionalistično katoliško skupino Bratovščina svetega Pija X. in jo posvaril pred načrtovano posvetitvijo škofov, ki jo brez papeževe odobritve nameravajo izvesti v sredo v Švici. Na Svetem sedežu so maja poudarili, da bi bilo to dejanje razkola, ki bi imelo za posledico izobčenje.

Posvetitve štirih škofov, ki jih ultrakonservativna bratovščina namerava v sredo izvesti v kraju Econe v Švici, nimajo ustreznega dovoljenja papeža. Če bi jih vseeno izvedli, bi po navedbah Vatikana in samega Leona XIV. šlo za dejanje razkola, poročajo tuje tiskovne agencije.

Leon XIV. je v ponedeljek poslal pismo vodji bratovščine, italijanskemu tradicionalističnemu duhovniku Davideju Pagliaraniju.

"Molim za vas (...). Naj Gospod razsvetli vašo vest in prebudi vaša srca. V tem duhu krščanske naklonjenosti vas prosim in vas iz vsega srca pozivam, ne storite tega," je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa zapisal papež. Ob tem je poudaril, da je Cerkev odprta za dialog.

Zavezanost shizmi prinaša izobčenje

Posvetitev škofov brez papeževega dovoljenja bi namreč predstavljala "shizmatično dejanje", formalna zavezanost shizmi oz. razkolu pa pomeni hudo žalitev Boga ter v skladu s cerkvenim pravom prinaša izobčenje, kot so že maja navedli v Vatikanu.

Papež Leon XIV.
Novice Papež na Kanarskih otokih: Vsi smo migranti

Bratovščina načrtuje nove posvetitve škofov, s čimer želi po lastnih navedbah zagotoviti svoj nadaljnji obstoj, in po navedbah dpa ne namerava popustiti.

V bratovščini več kot 700 duhovnikov

Bratovščino svetega Pija X., ki zavrača modernizacijo in odpiranje Cerkve, je leta 1970 ustanovil francoski nadškof Marcel Lefebvre v znak protesta proti odločitvam drugega vatikanskega koncila med letoma 1962 in 1965. Tradicionalisti med drugim ne sprejemajo reform bogoslužja, kot je ukinitev maše v latinskem jeziku. V svojih vrstah imajo več kot 700 duhovnikov, večino v Severni Ameriki in Franciji.

Lefebvre je že leta 1988 v Švici brez soglasja Vatikana posvetil štiri škofe, od katerih sta živa le še dva. Takratni papež Janez Pavel II. jih je nato skupaj z Lefebvrejem izključil iz Katoliške cerkve, a njegov naslednik Benedikt XVI. je to odločitev leta 2009 razveljavil.

papež Leon XIV.
Novice Papež v Acceri obsodil bogatenje na račun okolja
Papež na letalu
Novice Papež Leon XIV. iz pilotske kabine blagoslovil pilota lovca F-18, ki je spremljal njegovo letalo #video
Papež Leon XIV. Vatikan škofje posvetitev Bratovščino svetega Pija X.
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.