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Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
3. 8. 2026,
12.18

Osveženo pred

20 minut

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Natisni članek
Papež Leon XIV. ustava spremembe Vatikan

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 12.18

20 minut

Papež z novo ustavo delovanje vatikanskih institucij prilagodil spremembam

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Papež Leon XIV. | Tako kot doslej ima papež kot suveren Vatikanske države najvišjo zakonodajno, izvršilno in sodno oblast. | Foto Reuters

Tako kot doslej ima papež kot suveren Vatikanske države najvišjo zakonodajno, izvršilno in sodno oblast.

Foto: Reuters

Papež Leon XIV. je v petek podpisal nov temeljni zakonik za Vatikan, ki nadomešča tistega, ki ga je leta 2023 sprejel njegov predhodnik Frančišek. Nova ustava naj bi delovanje državnih institucij prilagodila spremembam v zadnjih letih, po poročanju spletnega portala Vatican News piše v preambuli dokumenta.

Ena najpomembnejših sprememb zadeva Papeško komisijo, osrednji zakonodajni organ vatikanske države, vodenje katerega ni več rezervirano za kardinale. Novi temeljni dokument potrjuje pravilo, ki ga je Leon XIV. uvedel novembra lani, potem ko je vodenje Papeške komisije in guvernorata vatikanske države, uradne državne uprave Vatikana, marca lani prevzela redovnica Raffaella Petrini.

Novi temeljni zakon, ki obsega 25 členov, pojasnjuje tudi pristojnosti guvernorata in sodelovanje znotraj njegovega vodstva.

Poleg tega nova ustava poudarja neodvisnost vatikanskega sodstva. Ta so v zadnjih letih obravnavala več obsežnih kazenskih zadev, ki so se med drugim nanašale na večmilijonske goljufije in poneverbe. Novi temeljni zakon tudi določa pravila za finančno upravljanje in druge državne postopke.

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