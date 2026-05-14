Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
14. 5. 2026,
12.12

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
policija napad pretep Zagreb Hrvaška

Četrtek, 14. 5. 2026, 12.12

3 minute

Mlada Hrvatica v središču Zagreba pretepla filipinskega turista #video

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Potem ko se je v začetku meseca v središču Zagreba zgodil incident, v katerem se je 20-letna Hrvatica fizično spravila nad turista s Filipinov, ji je tožilstvo odredilo 30-dnevni pripor, poroča hrvaški Index. Ker je osumljena po njihovih informacijah nedavno napadla še eno osebo, se namreč bojijo, da bi dejanje ponovila.

Osumljena Matea O. je bila pred incidentom s filipinskim turistom, ki se je zgodil 2. maja, vpletena v še en fizični napad. Kot poroča omenjeni portal, naj bi nedavno napadla dekle, ki ga je našla s svojim fantom. Dekletu naj bi grozila celo z nožem.

Trenirala borilne veščine

Po aretaciji zaradi napada turista v središču hrvaške prestolnice se je osumljena branila z molkom. Zakaj je Filipinca na ulici pretepla, ni želela pojasniti. Tožilstvo trdi, da se je napad zgodil brez vzroka, napadeni pa ni bil huje poškodovan. Med zaslišanjem je izjavila, da dela v kavarni, vendar se ni mogla spomniti njenega imena.

V času napada je sicer živela v Zagrebu, a ni imela pravilno prijavljenega bivališča. Kot še poročajo mediji, je v najstniških letih v rodnem Medžimurju igrala nogomet, trenirala pa je tudi mešane borilne veščine (MMA).

Mlado Hrvatico so pridržali. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Mlado Hrvatico so pridržali. Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ropar, pištola, policija
Novice Še en drzen rop s pištolo na območju Bežigrada
Voznica, alkohol, vožnja pod vplivom alkohola
Novice Slovenska policija ujela pijani voznici: ena napihala več kot tri promile!
Ropar. Tat. Kraja. Pištola. Grožnja. Grožnje. Nož. Vlom.
Novice Pomagajte najti roparja, ki je prodajalki grozil s pištolo
policija napad pretep Zagreb Hrvaška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.