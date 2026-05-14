Potem ko se je v začetku meseca v središču Zagreba zgodil incident, v katerem se je 20-letna Hrvatica fizično spravila nad turista s Filipinov, ji je tožilstvo odredilo 30-dnevni pripor, poroča hrvaški Index. Ker je osumljena po njihovih informacijah nedavno napadla še eno osebo, se namreč bojijo, da bi dejanje ponovila.

Osumljena Matea O. je bila pred incidentom s filipinskim turistom, ki se je zgodil 2. maja, vpletena v še en fizični napad. Kot poroča omenjeni portal, naj bi nedavno napadla dekle, ki ga je našla s svojim fantom. Dekletu naj bi grozila celo z nožem.

Trenirala borilne veščine

Po aretaciji zaradi napada turista v središču hrvaške prestolnice se je osumljena branila z molkom. Zakaj je Filipinca na ulici pretepla, ni želela pojasniti. Tožilstvo trdi, da se je napad zgodil brez vzroka, napadeni pa ni bil huje poškodovan. Med zaslišanjem je izjavila, da dela v kavarni, vendar se ni mogla spomniti njenega imena.

V času napada je sicer živela v Zagrebu, a ni imela pravilno prijavljenega bivališča. Kot še poročajo mediji, je v najstniških letih v rodnem Medžimurju igrala nogomet, trenirala pa je tudi mešane borilne veščine (MMA).

Mlado Hrvatico so pridržali. Foto: Davor Puklavec/PIXSELL