Kdo je skrivnostni partner Nine Pušlar?

Pevka Nina Pušlar svoje zasebno življenje skrbno skriva, a določene informacije vendarle pricurljajo v javnost. Revija Suzy je zdaj razkrila, kdo je srčni izbranec pevke, ki bo to poletje postala mama.

V začetku aprila so v reviji Suzy razkrili veselo novico, da bo Nina Pušlar prvič mama, zdaj pa razkrivajo še, s kom se pevka veseli naraščaja. To je po navedbah Suzy Rok Čož, podjetnik, predavatelj, avtor knjig za samopomoč in coach, ki se posveča razvoju posameznikov in organizacij.

Kot je ob predstavitvi ene od svojih knjig povedal o sebi, je "predvsem človek, ki mu je mar in ki rad pomaga," ter da je "skozi svetovanje in svoje vsebine pomagal že tisočim ljudem narediti korenite spremembe navad in vedenjskih vzorcev ter se osvoboditi občutka manjvrednosti."

Svoje lekcije objavlja tudi na TikToku.

Nina in Rok naj bi starša postala že poleti, revija Lady pa je ta teden poročala, da naj bi še pred rojstvom otroka načrtovala poroko.

