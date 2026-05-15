B. G.

15. 5. 2026,
10.41

Demi Moore vzbudila skrb zaradi zelo vitkega videza

Demi Moore | Foto Reuters

Ameriška igralka se v teh dneh mudi v Cannesu na filmskem festivalu, kjer pa je znova veliko pozornosti pritegnila zaradi svojega videza. Tokrat zaradi vidno vitkejše postave.

Takoj, ko se je Demi Moore pojavila na letošnjem canskem filmskem festivalu, je sprožila veliko zanimanja. Kot članica letošnje žirije je izbrala dih jemajoče oprave, ki pa jih je žal zasenčila njena izjemno vitka postava. 

Fotografije so hitro zaokrožile po spletu in sprožile številne odzive. Medtem ko so nekateri oboževalci pohvalili njen videz, so drugi izrazili zaskrbljenost. Že nekaj časa se ugiba, da 63-letna igralka uporablja ozempic, trenutno zelo priljubljeno zdravilo za hujšanje. 

Nekateri menijo, da tako izrazita vitkost ni videti zdrava, drugi pa so zvezdnico odločno branili in poudarjali, da je bila Demi vitke postave že večji del svoje kariere. Po njihovem mnenju gre predvsem za naravne spremembe videza, ki jih prinese staranje, in za način, kako se obraz in koža s časom spreminjata.

Priznala zapleten odnos do svojega telesa

Sicer pa to ni prvič, da je njen videz sprožil razpravo na spletu. Podobni komentarji so se pojavljali pred dvema letoma med promocijo filma Substanca, ko so uporabniki družbenih omrežij ugibali, ali je njen vitkejši videz povezan s trendom uporabe zdravil za hujšanje v Hollywoodu.

Vprašanja o tem, ali je njena postava posledica tovrstnih pripravkov, so se pojavljala predvsem zaradi opazne spremembe v primerjavi z njenimi fotografijami iz preteklega leta.

Igralka je že leta 2012 v intervjuju za Harper’s Bazaar odkrito govorila o svojem zapletenem odnosu do telesne podobe, staranja in samosprejemanja. Priznala je, da se je pogosto počutila v nasprotju s svojim telesom, zlasti v obdobjih, ko je imela občutek, da se spreminja na načine, ki jih sama ne more nadzorovati. Takrat je dejala, da je njen odnos do telesa pogosto nihal med ljubeznijo in nezadovoljstvom, predvsem zaradi sprememb, povezanih s težo, fizičnimi omejitvami in naravnim procesom staranja.

Uporabe zdravil za hujšanje ali kakšnih drugih metod ni nikoli javno komentirala.

