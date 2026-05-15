Najbolj zavistni ljudje se rodijo v teh znakih horoskopa

Uspeh ne prinese le pohval, ampak včasih tudi neprijetne odzive iz okolice. Medtem ko se bodo nekateri iskreno veselili vaših dosežkov, bodo drugi to doživeli kot grožnjo sebi in vam ne bodo čestitali, ampak bodo raje zavistno molčali. Astrologi pravijo, da so takšni predvsem štirje znaki horoskopa.

Škorpijon

Škorpijoni le redko odkrito pokažejo svojo zavist, jo pa vsekakor čutijo. Ko nekomu v njihovi bližini uspe, to v njih sproži intenzivno notranjo reakcijo. Namesto da bi to priznali, se pogosto umaknejo ali se do te osebe začnejo drugače vesti. Težko sprejmejo, da ima nekdo nekaj, kar si sami želijo, še težje pa na to pozabijo.

Kozorog

Kozorogi so ambiciozni in navajeni, da vse dosežejo z lastnim trudom. Prav zato jih uspeh drugih lahko prizadene bolj, kot pokažejo. Če imajo občutek, da je nekdo nekaj dosegel lažje ali hitreje, se v njih hitro oglasi nezadovoljstvo. Tega običajno ne povedo na glas, a bodo težko iskreno proslavljali uspehe drugih.

Devica

Device na vse gledajo skozi prizmo analize in primerjanja. Ko nekdo doseže uspeh, se začnejo spraševati, kaj ta oseba počne bolje od njih. To lahko zanje deluje kot motivacija, še pogosteje pa se sprevrže v tiho zavist. Device svojega nezadovoljstva ne pokažejo odkrito, ampak ga zadržijo v sebi in vedno znova razmišljajo o tem.

Lev

Levi so radi neprestano v središču pozornosti, zato izjemno težko prenesejo, če to vlogo zasede kdo drug. Ko njihov blišč zasenči uspeh nekoga drugega, se v njih prebudi občutek negotovosti. Tega ne bodo pokazali in mu bodo morda celo na glas čestitali, v sebi pa kuhali željo, da se znova dokažejo.