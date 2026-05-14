Slovenci preizkusili led, že za uvod sledi poslastica, nato ponovitev lanskega finala #video

Slovenska hokejska reprezentanca je v sredo prispela na prizorišče svetovnega prvenstva v Fribourg, kjer je danes opravila prvi trening. Drugi sledi v petek, uvodna tekma Slovencev pa bo v soboto ob 20.20 proti Češki. Prvenstvo se bo sicer začelo v petek in že uvodni dan bo postregel z zanimivimi tekmami. Ob 16.20 se bosta v "slovenski skupini" B pomerili favoritinji za prvo mesto v skupini Kanada in Švedska, v Zürichu pa si bosta popoldan nasproti stali Finska in Nemčija. Ob 20.20 sledi ponovitev lanskega finala med branilci naslova Američani in gostitelji Švicarji, istočasno se bosta pomerili Češka in Danska.

Slovenski hokejisti so v sredo zvečer z nekajurno zamudo prispeli na prizorišče svetovnega prvenstva elitne skupine v Fribourg, kjer jih prva tekma čaka v soboto ob 20.20 proti hokejski velesili Češki. Varovanci Eda Terglava so danes preizkusili led BCF arene, v petek jih čaka še en trening, v soboto pa prva tekma.

Slovenci so lani v Stockholmu obstali prvič po 20 letih, odločilna je bila zadnja tekma in zmaga nad Francijo. V Švici jih čaka sedem tekem v desetih dneh. Prav na koncu jih čaka na papirju najnižje postavljeni tekmec Italija, a točke bodo poskušali loviti že na kakšni tekmi pred tem. Že po sobotnem obračunu s Čehi jih v nedeljo zvečer čaka boj z Norveško, proti kateri bi morda lažje obogatili točkovni račun.

Proti Čehom bo v slovenskih vratih stal Čeh s slovenskim potnim listom Lukaš Horak. Foto: Guliverimage

"Cilj je, da vsako tekmo vzamemo kot finale. Pot do vrha bo še zelo težka, na njej bodo vzponi in padci. Ne želimo kalkulirati. Želim enako pripravo na vsako tekmo, da jo odigramo kar se da najbolje, kot da gre za finale. Po tekmi pa želim, da se resetiramo in pripravimo na nov dan. Vsak dan poskušamo rasti in biti najboljša različica ekipe. Potem pa bomo videli, kaj nam bo to prineslo," je pred odhodom o ciljih dejal Terglav.

Že prvi tekmovalni dan v petek po ponudil boje težkokategornikov. Popoldan se bosta v slovenski skupini pomerili favoritinji za prvo mesto v skupini Kanada in Švedska, istočasno pa v Zürichu Finska in Nemčija.

Zvečer sledi ponovitev lanskega finala med Američani in Švicarji, Danci, ki so lani v četrtfinalu izločili Kanadčane, pa bodo izzvali Čehe.

Kaj pravi tekmovalni sistem? Na prvenstvu sodeluje 16 reprezentanc, ki so razdeljene v dve predtekmovalni skupini s po osmimi članicami. Skupina A igra v Zürichu, v njej bodo branilci naslova Američani, gostitelji Švicarji, Finci, Nemci, Latvijci, Avstrijci, Madžari in Britanci. V skupini B v Fribourgu pa bodo poleg Slovencev še Kanadčani, lani bronasti Švedi, Čehi, Danci, Slovaki, Norvežani in Italijani. Vsaka reprezentanca v predtekmovanju odigra sedem tekem, po koncu tega dela pa najboljše štiri iz vsake skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja iz vsake skupine izpade v nižji kakovostni razred, divizijo I, skupino A. Cilj Slovencev je obstanek med elito, dvakrat zapored jim to še nikoli ni uspelo.

Svetovno prvenstvo v hokeju, predtekmovanje (Zürich, Fribourg) Petek, 15. maj

Slovenska reprezentanca Vratarji (3): Lukaš HORAK (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka KOLIN (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan US (Jesenice/SLO)

Branilci (8): Rožle BOHINC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan ĆOSIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan GOLIČIČ (Blainville-Boisbriand Armada/CAN), Blaž GREGORC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Maks PERČIČ (Slavia Praha/CZE), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebič/CZE)

Napadalci (14): Miha BERIČIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan DROZG (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan JEZOVŠEK (Lindau Islanders/GER), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Nace LANGUS (Augustana University/USA), Marcel MAHKOVEC (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka MAVER (Black Wings Linz/AUT), Ken OGRAJENŠEK (Black Wings Linz/AUT), Robert SABOLIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Nik SIMŠIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Filip SITAR (Rensselaer Polytechnic Institute/USA), Jaka SODJA (Olimpija Ljubljana/SLO), Rok TIČAR (Pustertal/ITA), Matic Török (Ilves/FIN). Selektor: Edo TERGLAV

Pomočnik selektorja: Andrej TAVŽELJ, Gorazd DRINOVEC, Klemen MOHORIČ (vratarji), Domen RAMŠAK (video analiza)

Tehnični vodja: Milan DRAGAN, Borut BITEŽNIK

Zdravnik: Andrej Lenart ZORE

Terapevt/ka: Matjaž CVENČEK, Špela PERČIČ

Generalni sekretar: Dejan KONTREC

Vodja reprezentance: Jure PENKO

Predstavnik za medije: Rok SRAKAR

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP: Sobota, 16. maj:

20.20 Slovenija – Češka Nedelja, 17. maj:

20.20 Norveška – Slovenija Torek, 19. maj:

20.20 Slovenija – Slovaška Sreda, 20. maj:

20.20 Švedska – Slovenija Petek, 22. maj:

16.20 Kanada – Slovenija Sobota, 23. maj:

12.20 Danska – Slovenija Ponedeljek, 25. maj:

20.20 Slovenija – Italija

