"Menim, da bo odločala prav vsaka tekma in da Italija ni edini nasprotnik, ki ga lahko premagamo. Enako zahtevno bo kot lani. Najpomembneje je, da gremo tekmo za tekmo, po tekmi pa pozabimo, kaj se je zgodilo, in se osredotočimo na naslednjo. Smo optimistični," manj kot teden dni pred začetkom svetovnega hokejskega prvenstva, ki bo med 15. in 31. majem v Fribourgu in Zürichu, pravi slovenski napadalec Matic Török.

Slovenska reprezentanca je vstopila v sklepni del priprav na vrhunec sezone, v sredo bo odpotovala na prizorišče svetovnega prvenstva v Fribourg, v soboto pa prvo tekmo odigrala proti Čehom. Del zasedbe Eda Terglava bo tudi napadalec Matic Török, ki je kljub 22 letom eden od nosilcev slovenskega napada.

Za njim je že sedem sezon na Finskem, zadnje tri je v celoti odigral v tamkajšnji elitni članski Liigi. V pravkar končanem tekmovalnem obdobju je nosil dres Ilvesa, s katerim so se potegovali za finale, a ostali brez njega, po tekmi za tretje mesto pa končali kot četrti. Hokejski napadalec iz Hraš je lahko zadovoljen s svojim prispevkom na severu Evrope, kjer je v začetku sezone dosegal v povprečju točko na tekmo, na koncu pa na 59 tekmah rednega dela vpisal 37 točk, bil z 18 goli drugi po zadetkih v svojem moštvu, v končnici pa na 13 tekmah dodal deset točk.

S predstavami v dresu finskega prvoligaša Ilvesa je zadovoljen. Foto: Guliverimage

Med finsko elito igral več in imel večjo vlogo

"Zadovoljen sem. Sploh začetek je bil zelo dober, potem je šlo morda malo navzdol, ampak proti koncu spet navzgor, tako da sem več kot zadovoljen. Ilves je bil dobra odločitev, igral sem veliko več kot lansko sezono, tudi večjo vlogo sem imel. Rekel bi, da sem najbolj napredoval v igri s ploščkom. Z igrami je prišla tudi samozavest, tako da sem zadovoljen. Je bilo pa v klubu, gre za tretjega, četrtega največjega na Finskem, na koncu razočaranje, saj je bil na začetku sezone cilj tudi naslov," je novinarjem po zmagi nad Madžarsko, ob kateri je pokazal, kakšno dodano vrednost prinaša, dejal Török.

"Rekel bi, da sem najbolj napredoval v igri s ploščkom. Z igrami je prišla tudi samozavest." Foto: Guliverimage

Tudi v prihodnji sezoni bo branil barve Ilvesa, a zdaj so misli osredotočene na reprezentanco. Lani ji je do obstanka pomagal v Stockholmu, v prihodnjih dneh pa se bo s soigralci za obstanek med elito boril v Švici.

"Mislim, da je bilo v tej sezoni najdaljše obdobje, ko nisem bil v Sloveniji, odkar sem na Finskem. Deset mesecev je bilo, tako da sem že komaj čakal, da pridem domov, sploh pa da se pridružim reprezentanci. Lepo se je vrniti."

Skupini na SP: Skupina B (Fribourg): Slovenija, Češka, Danska, Italija, Kanada, Norveška, Slovaška in Švedska. Skupina A (Zürich): Avstrija, Finska, Latvija, Madžarska, Nemčija, Švica, Velika Britanija in ZDA.

"Menim, da Italija ni edini nasprotnik, ki ga lahko premagamo. Ne bi pa komentiral tega, kdo so premagljivi tekmeci (smeh, op. a.). Mi smo optimistični." Foto: Luka Kotnik

Slovenci so si lani obstanek zagotovili prav na zadnji tekmi, ko so premagali Francijo, ki se je preselila divizijo nižje. Tudi letos jih na papirju najlažji nasprotnik čaka povsem ob koncu prvenstva, ko bodo 25. maja palice prekrižali z Italijani.

"Mislim, da bo odločala prav vsaka tekma. Menim, da Italija ni edini nasprotnik, ki ga lahko premagamo. Ne bi pa komentiral tega, kdo so premagljivi tekmeci (smeh, op. a.). Mi smo optimistični. V vsako tekmo bomo šli stoodstotno, na vsaki tekmi bomo poskušali pobrati kakšno točko. Na koncu pa bomo videli, kaj nam bo to prineslo," je odločen Török, ki v slogu ekipe poudarja sledenje motu tekma za tekmo in to, da je treba imeti kratek spomin.

"Enako težko bo kot lani. Vsaka tekma bo zahtevna. Najpomembneje je, da gremo tekmo za tekmo, po tekmi pa pozabimo, kaj se je zgodilo." Foto: Guliverimage

"Enako zahtevno bo kot lani. Vsaka tekma bo zahtevna. Najpomembneje je, da gremo tekmo za tekmo, po tekmi pa pozabimo, kaj se je zgodilo – ne glede na to, ali zmagamo ali izgubimo –, in se takoj osredotočimo na naslednjo tekmo, saj jih bo veliko v kratkem času. Tudi lani, ko smo visoko izgubili proti Fincem, smo se lepo pobrali po porazu. Treba bo čim manj razmišljati o tekmah, ki bodo za nami. Vzdušje je dobro, večinoma smo skoraj isti fantje kot lani, energija se res čuti," je sklenil Gorenjec.

Slovenska reprezentanca bo prvenstvo odprla v soboto ob 20.20 proti Čehom.

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP: Sobota, 16. maj:

20.20 Slovenija – Češka Nedelja, 17. maj:

20.20 Norveška – Slovenija Torek, 19. maj:

20.20 Slovenija – Slovaška Sreda, 20. maj:

20.20 Švedska – Slovenija Petek, 22. maj:

16.20 Kanada – Slovenija Sobota, 23. maj:

12.20 Danska – Slovenija Ponedeljek, 25. maj:

20.20 Slovenija – Italija

Pripravljalne tekme Sobota, 9. maj

Avstrija : Slovenija 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Strelci: 1:0 Schneider (Zwerger, Maier, 30.), 2:0 Kolarik (Wolf, Unterweger, 31.), 3:0 Nissner (Kolarik, Wallner, 47.), 3:1 Sitar (Perčič, 53.), 4:1 Zwerger (Schneider, Hackl, 60., EN)

Streli: AUT 22 (6,8,8); SLO 18 (8,2,8)

Kazni: AUT 10 (6,2,2); SLO 6 (2,4,0)

Postava Avstrija: Dominic Dwarf, Benjamin Nissner, Peter Schneider, Clemens Unterweger, Bernd Wolf; Paul Huber, Lucas Thaler, Tim Harnisch, Gregor Beaver, Thimo Nickl; Maximilian Rebernig, Mario Huber, Simeon Schwinger, Dominic Hackl, David Maier; Ian Scherzer, Leon Wallner, Leon Kolarik, Paul Stapelfeldt, Philipp Wimmer. Atte Tolvanen, Florian Vorauer.

Postava Slovenija: Marcel Mahkovec, Matic Török, Mark Sever, Blaž Gregorc, Maks Perčič; Ken Ograjenšek, Luka Maver, Mai Crnkić, Miha Štebih, Žiga Urukalo; Žan Jezovšek, Filip Sitar, Anže Kuralt, Aljoša Crnović, Aleksandar Magovac; Jaka Sodja, Miha Beričič, Nik Simšič, Nace Langus, Rožle Bohinc, Urban Podrekar. Lukas Horak, Žan Us. Četrtek, 7. maj, Bled

Slovenija : Madžarska 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Strelci: 0:1 Papp (Ortenszky, 5.), 1:1 Török (PP1, Drozg, Horak, 7.), 2:1 Mahkovec (Török, Podrekar, 24.), 2:2 Sebök (Ravasz, 29.), 3:2 Mahkovec (PP2, Drozg, Gregorc, 48.)

Streli: Slovenija 34 (13, 9, 12); Madžarska 29 (11, 7, 11)

Kazni: Slovenija 12 (0, 4, 8); Madžarska 16 (4, 4, 8) Petek, 24. april, Tychy

Poljska : Slovenija 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Strelci: 0:1 Jezovšek (Beričič, 12.), 1:1 Krežolek (Walega, 18.), 2:1 Chmielewski (Bryk, 19.), 2:2 Sitar (Sabolič, Ograjenšek, 36.), 2:3 Mahkovec (Simšič, 42.)

Streli: Poljska 28 (9, 10, 9), Slovenija 22 (12, 6, 4)

Kazni: Poljska 4 (0, 2, 2), Slovenija 6 (0, 0, 6) Sobota, 25. april, Tychy

Poljska : Slovenija 5:2 (3:1,1:1,1:0)

Strelci: 1:0 Lewandowski (Wanacki, 6.), 2:0 Walega (Krezolek, Bryk, 7.), 2:1 Sodja (Jezovšek, 13.), 3:1 Gorny (Narog, Slusarczyk, 18.), 3:2 Langus (Drozg, Sever, 23., PP1), 4:2 Krezolek (Pas, Walega, 32.), 5:2 Kielbicki (41, SH1)

Streli: POL 27 (11,10,6); SLO 33 (12,12,9)

Kazni: POL 4 (0,4,0); SLO 2 (0,2,0) Torek, 28. april, Tychy

Kazahstan : Slovenija 2:1 (0:0, 1:1, 0:1)

Strelci: 0:1 Sever (Crnkić, 36.), 1:1 Breus (Logvin, 40.), 2:1 Starčenko (Šestakov, 59.)

Streli: KAZ 27 (10, 10, 7), SLO 19 (4, 5, 10)

Kazni: KAZ 4 (0, 4, 0), SLO 6 (0, 4, 2)

