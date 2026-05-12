"Cilj je, da vsako tekmo vzamemo kot finale. Pot bo zahtevna, na njej bodo vzponi in padci. Nočemo kalkulirati, želim enako pripravo na vsako tekmo, da jo odigramo kar se da najbolje. Energija je prava, fantje so vloge sprejeli dobro. Ni delitve med mlade in stare. Vsi smo ena ekipa," je dan pred odhodom na svetovno prvenstvo v Švico dejal selektor hokejske reprezentance Edo Terglav, ki je danes prečrtal še zadnje ime, s seznama je kot zadnji odpadel branilec Urban Podrekar. Slovenski hokejisti bodo prvo tekmo odigrali v soboto ob 20.20, ko jim bo nasproti stala favorizirana Češka.

Slovenska hokejska reprezentanca odšteva ure do sredinega odhoda na svetovno prvenstvo v Švico, kjer jo med 16. in 25. majem čaka vrhunec reprezentančne sezone, svetovno prvenstvo. Zasedba selektorja Eda Terglava, ki se ji je kot zadnji pridružil branilec Jan Goličič, bo v desetih dneh odigrala sedem tekem, nasproti ji bodo po vrsti stale Češka, Norveška, Slovaška, Švedska, Kanada, Danska in Italija.

Edo Terglav je zadovoljen z opravljenimi pripravami. Njegovo zasedbo prva tekma čaka v soboto zvečer proti Češki. Foto: Pe. M.

Slovencem je v pomlajeni zasedbi na lanskem prvenstvu z zmago na zadnji tekmi nad Francijo prvič po 20 letih uspelo obstati med elito, zdaj bodo imeli priložnost, da to ponovijo drugič zapored, kar jim še ni uspelo. Da bi tudi prihodnje leto igrali v najkakovostnejšem reprezentančnem razredu, se bodo morali izogniti zadnjemu, osmemu mestu v skupini B, ki bo tekme igrala v Fribourgu.

Skupini na SP: Skupina B (Fribourg): Slovenija, Češka, Danska, Italija, Kanada, Norveška, Slovaška in Švedska

Skupina A (Zürich): Avstrija, Finska, Latvija, Madžarska, Nemčija, Švica, Velika Britanija in ZDA

Druga skupina, skupina A bo igrala v Zürichu. Tudi iz te bo v nižji kakovostni razred izpadla zadnjeuvrščena reprezentanca po skupinskem delu (sedem tekem). Cilj Terglavove zasedbe je jasen, zadržati se med elito. Po olimpijskih igrah, ki so bile za mnoge vrhunec sezone, je več reprezentanc spremenilo in pomladilo ekipe za prvenstvo v Švici.

Še pred potjo na prvenstvo je pred novinarje stopil Terglav in spregovoril o naslednjih temah.

Slovenska reprezentanca Vratarji: Lukaš HORAK (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka KOLIN (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan US (Jesenice/SLO) Branilci: Rožle BOHINC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan ĆOSIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan GOLIČIČ (Blainville-Boisbriand Armada/CAN), Blaž GREGORC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Maks PERČIČ (Slavia Praha/CZE), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebič/CZE) Napadalci: Miha BERIČIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan DROZG (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan JEZOVŠEK (Lindau Islanders/GER), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Nace LANGUS (Augustana University/USA), Marcel MAHKOVEC (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka MAVER (Black Wings Linz/AUT), Ken OGRAJENŠEK (Black Wings Linz/AUT), Robert SABOLIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Nik SIMŠIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Filip SITAR (Rensselaer Polytechnic Institute/USA), Jaka SODJA (Olimpija Ljubljana/SLO), Rok TIČAR (Pustertal/ITA), Matic Török (Ilves/FIN). Vodstvo reprezentace: Dejan KONTREC (generalni sekretar), Jure PENKO (vodja reprezentance), Edo TERGLAV (selektor), Andrej TAVŽELJ (pomočnik selektorja), Gorad DRINOVEC (pomočnik selektorja), Klemen MOHORIČ (pomočnik selektorja - vratarji), Domen RAMŠAK (pomočnik selektorja - video analiza), Milan DRAGAN (tehnični vodja), Borut BITEŽNIK (tehnični vodja), Andrej Lenart ZORE (zdravnik), Matjaž CVENČEK (terapevt), Špela PERČIČ (terapevtka), Rok Srakar (predstavnik za medije)

Analiza zadnjih dveh pripravljalnih tekem z Madžari in Avstrijci:

"Pokazali smo dva različna obraza. Proti Avstrijcem smo že začutili utrujenost po dolgih pripravah, glava ni bila tam, kjer bi morala biti. Ampak to se vedno dogaja, tudi Avstrijcem se je. Več priložnosti v pravih vlogah so dobili mladi fantje, da smo se lažje odločili o potnikih na prvenstvo. Če potegnem črto pod celotne priprave, pa so minile zelo pozitivno. Ni bilo poškodb, fantje so opravili odlično fizično in psihično delo. Vse je bilo izpeljano, kot smo si zamislili." Za Slovenci je pet pripravljalnih tekem, zadnji dve so odigrali pretekli teden proti Madžarom in Avstrijcem, ko so pokazali dva različna obraza. Foto: Luka Kotnik

O vzdušju v reprezentanci med mešanico mlajših in starejših igralcev:

"Energija je dobra. Že zadnji dve leti me preseneča, kako so starejši fantje prevzeli vlogo vodij. Prej smo se dogovorili, kako hočem, da vse skupaj poteka, in tako je. So zadovoljni, nasmejani, slačilnico vodijo, kot je treba. Nobenih težav ni, ni tega, da bi bili razdeljeni na mlade in stare. Vsi smo ena ekipa. Veliko se pogovarjamo s starejšimi glede utrujenosti in forme. Dobro sodelujemo."

O tem, kako so sprejeli dodeljene vloge:

Selektor je zadovoljen s tem, kako so sprejeli dodeljene vloge. Foto: Aleš Fevžer

"Dobro so jih sprejeli. Veliko smo se pogovarjali o tem, kaj želimo. Ni pomembno samo, da vzameš najboljše fante, pač pa tudi, da se znajdejo v vlogah, ki jim jih dodelimo. To smo videli lani, ko je bila z igralcem manj res dobra igra, to je bila razlika, zaradi katere smo obstali v eliti. To je bila vedno šibka točka.

Z vsemi fanti smo se tudi letos pogovorili, povedali, kaj se od njih pričakuje. To so sprejeli, vendarle gre za reprezentanco, vsak želi biti zraven. Stvari so postavljene, zdaj pa je treba samo še izbrusiti nekaj detajlov, potem pa smo pripravljeni na boj."

O plusih in minusih:

"Največji plus je zagotovo borbenost, menim, da igramo kot ekipa, da fantje delajo eden za drugega. Menim, da smo napadalno močnejši kot lani, tudi mlajši so eno leto starejši. Šibkejša stvar je morda v konstanti, da jo držimo vseh 60 minut. Večina fantov te ravni hokeja ne pozna. Zelo pomembno bo, kako bomo igrali celotno tekmo, sploh druge tretjine bodo zelo pomembne. Pa tudi igra brez ploščka, ki je bo več, kot so fantje vajeni. Ko ga imamo, pa si bo treba upati kaj narediti, saj vem, da znamo."

O tekmecih in urniku (Slovenci pet tekem igrajo ob 20.20, eno ob 12.20, eno ob 16.20):

Foto: Guliverimage

"Pet tekem je večernih, kar je dobro, da lahko ohranjamo isti ritem, da ni pretiranega nihanja, da se telo navadi na to, kdaj jemo, kdaj so sestanki ... Pri prvih dveh tekmecih (Češka, Norveška, op. p.) vemo, kaj nas čaka. Pri Čehih je bilo veliko sprememb v ekipi, zaradi olimpijskih iger in dolgih sezon je deset ali 12 igralcev odpovedalo. A vemo, kaj je Češka, lahko bi sestavili tri ekipe, pa bi bili še vedno konkurenčni.

Tudi pri Norvežanih je bilo kar veliko sprememb, imajo mlajšo ekipo. Gre za ekipo, ki smo ji lahko bližje kot pa Češki. Že takoj na začetku nas čaka dober test. O posebni pripravi nanje ne bomo govorili, ne smemo povedati v medijih (smeh, op. p.). Smo pa z njimi že večkrat dobro igrali, bili blizu uspeha … Potrebovali bomo malo sreče, treba bo biti konstanten 60 minut, v slabših trenutkih mora svoje opraviti tudi vratar. Vemo, da je to že tekma, na kateri lahko odnesemo kaj več, a ne želimo si ustvarjati pritiska in izbirati tekem, saj je to lahko napaka. Pričakovanja so potem hitro prevelika, zato se o rezultatih in drugih ekipah ne želimo toliko pogovarjati, pač pa govorimo o nas, o naši igri."

Na papirju najnižje postavljeni tekmec Slovencev bo Italija, ki je od domačih olimpijskih iger močno spremenila ekipo. Rise sosedski dvoboj čaka na zadnji tekmi skupinskega dela prvenstva, 25. maja. Foto: Guliverimage

"Italijane smo veliko spremljali, dve pripravljalni tekmi so imeli proti Franciji in štiri proti Angležem. Danci imajo pomlajeno ekipo, tudi oni so šli v ciklus mlajših igralcev. A tudi ti fantje igrajo na visoki ravni. Za druge vemo, za kakšne ekipe gre, Kanada, Švedska, Slovaška ... So pa vse ekipe zaradi olimpijskih iger pomlajene, a imajo še vedno takšen nabor igralcev, da kakovost ostane.

Vsaka tekma bo za nas izziv. Lani smo se veliko naučili iz kakšnih tekem, ko bi lahko bili bližje, a nočemo preveč gledati nazaj. Na sedmih tekmah v desetih dneh bodo tudi slabi trenutki, slabe tekme, saj je fizično težko zdržati, a vseeno lahko upamo na kakšen dober rezultat."

O tem, ali bo na prvi tekmi proti Čehom branil Lukaš Horak:

Med vratnicama na uvodni sobotni tekmi proti Čehom bo stal naturalizirani Lukaš Horak, rojen v češkem mestu Most. Foto: Guliverimage

"Iskreno, če bi mu rekel, da ne bo branil na prvi tekmi proti Češki, bi spakiral kovčke in šel domov (smeh, op. p.). Že ob poškodbi, ko sem ga vprašal, kako je, je dejal, da bo branil proti Čehom na prvi tekmi. Takoj je bilo jasno, kakšno miselnost je imel že pred tremi meseci, kakšno željo, tako da vemo, kdo bo začel, če bo vse v redu."

O cilju in tem, da lahko prič dvakrat zapored obstanejo v skupini A:

"Zame je cilj, da vsako tekmo vzamemo kot finale. Pot do vrha bo še zelo težka, na njej bodo vzponi in padci." Foto: Luka Kotnik

"Zame je cilj, da vsako tekmo vzamemo kot finale. Pot do vrha bo še zelo težka, na njej bodo vzponi in padci. Ne želimo kalkulirati. Želim enako pripravo na vsako tekmo, da jo odigramo kar se da najbolje, kot da gre za finale. Po tekmi pa želim, da se resetiramo in pripravimo na nov dan. Vsak dan poskušamo rasti in biti najboljša različica ekipe. Potem pa bomo videli, kaj nam bo to prineslo."

O tem, da bodo živeli v Fribourgu, več reprezentanc pa se bo tja vozilo iz Berna:

"Moja želja je bila, da smo čim bližje prizorišču. Znamenitosti tam nas ne zanimajo, mi tja ne gremo na počitnice, temveč želimo nekaj narediti. V redu je, kjer bomo, bližje bo. Italijani so zraven nas ... Tam sem bil lani poleti, ko smo igrali z Grenoblom, simpatično hokejsko mesto."

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP: Sobota, 16. maj:

20.20 Slovenija – Češka Nedelja, 17. maj:

20.20 Norveška – Slovenija Torek, 19. maj:

20.20 Slovenija – Slovaška Sreda, 20. maj:

20.20 Švedska – Slovenija Petek, 22. maj:

16.20 Kanada – Slovenija Sobota, 23. maj:

12.20 Danska – Slovenija Ponedeljek, 25. maj:

20.20 Slovenija – Italija

Pripravljalne tekme Sobota, 9. maj

Avstrija : Slovenija 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Strelci: 1:0 Schneider (Zwerger, Maier, 30.), 2:0 Kolarik (Wolf, Unterweger, 31.), 3:0 Nissner (Kolarik, Wallner, 47.), 3:1 Sitar (Perčič, 53.), 4:1 Zwerger (Schneider, Hackl, 60., EN)

Streli: AUT 22 (6,8,8); SLO 18 (8,2,8)

Kazni: AUT 10 (6,2,2); SLO 6 (2,4,0)

Postava Avstrija: Dominic Dwarf, Benjamin Nissner, Peter Schneider, Clemens Unterweger, Bernd Wolf; Paul Huber, Lucas Thaler, Tim Harnisch, Gregor Beaver, Thimo Nickl; Maximilian Rebernig, Mario Huber, Simeon Schwinger, Dominic Hackl, David Maier; Ian Scherzer, Leon Wallner, Leon Kolarik, Paul Stapelfeldt, Philipp Wimmer. Atte Tolvanen, Florian Vorauer.

Postava Slovenija: Marcel Mahkovec, Matic Török, Mark Sever, Blaž Gregorc, Maks Perčič; Ken Ograjenšek, Luka Maver, Mai Crnkić, Miha Štebih, Žiga Urukalo; Žan Jezovšek, Filip Sitar, Anže Kuralt, Aljoša Crnović, Aleksandar Magovac; Jaka Sodja, Miha Beričič, Nik Simšič, Nace Langus, Rožle Bohinc, Urban Podrekar. Lukas Horak, Žan Us. Četrtek, 7. maj, Bled

Slovenija : Madžarska 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Strelci: 0:1 Papp (Ortenszky, 5.), 1:1 Török (PP1, Drozg, Horak, 7.), 2:1 Mahkovec (Török, Podrekar, 24.), 2:2 Sebök (Ravasz, 29.), 3:2 Mahkovec (PP2, Drozg, Gregorc, 48.)

Streli: Slovenija 34 (13, 9, 12); Madžarska 29 (11, 7, 11)

Kazni: Slovenija 12 (0, 4, 8); Madžarska 16 (4, 4, 8) Petek, 24. april, Tychy

Poljska : Slovenija 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Strelci: 0:1 Jezovšek (Beričič, 12.), 1:1 Krežolek (Walega, 18.), 2:1 Chmielewski (Bryk, 19.), 2:2 Sitar (Sabolič, Ograjenšek, 36.), 2:3 Mahkovec (Simšič, 42.)

Streli: Poljska 28 (9, 10, 9), Slovenija 22 (12, 6, 4)

Kazni: Poljska 4 (0, 2, 2), Slovenija 6 (0, 0, 6) Sobota, 25. april, Tychy

Poljska : Slovenija 5:2 (3:1,1:1,1:0)

Strelci: 1:0 Lewandowski (Wanacki, 6.), 2:0 Walega (Krezolek, Bryk, 7.), 2:1 Sodja (Jezovšek, 13.), 3:1 Gorny (Narog, Slusarczyk, 18.), 3:2 Langus (Drozg, Sever, 23., PP1), 4:2 Krezolek (Pas, Walega, 32.), 5:2 Kielbicki (41, SH1)

Streli: POL 27 (11,10,6); SLO 33 (12,12,9)

Kazni: POL 4 (0,4,0); SLO 2 (0,2,0) Torek, 28. april, Tychy

Kazahstan : Slovenija 2:1 (0:0, 1:1, 0:1)

Strelci: 0:1 Sever (Crnkić, 36.), 1:1 Breus (Logvin, 40.), 2:1 Starčenko (Šestakov, 59.)

Streli: KAZ 27 (10, 10, 7), SLO 19 (4, 5, 10)

Kazni: KAZ 4 (0, 4, 0), SLO 6 (0, 4, 2)

