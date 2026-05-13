Slovenci bodo na SP igrali tudi proti Crosbyju

Potem ko mu na letošnjih zimskih olimpijskih igrah ni uspelo osvojiti zlata s Kanado, Sidney Crosby upa vsaj na zlato medaljo na svetovnem prvenstvu. Zvezdnik severnoameriške lige NHL in Pittsburgh Penguins in dvakratni olimpijski prvak bo igral na svojem četrtem SP.

Crosby se bo na SP v hokeju na ledu v Švici pridružil rekordnim svetovnim prvakom Kanadčanom. Osemintridesetletni veteran pingvinov po porazu proti ZDA (1:2) v olimpijskem finalu upa na zlato medaljo na SP. Napadalec je sicer olimpijski finale v Milanu izpustil zaradi poškodbe.

Glavni favorit Kanada bo turnir odprla v petek v Fribourgu proti Švedski. Za Crosbyja, čigar ekipa iz Pittsburgha je izpadla na začetku končnice NHL, bo to že četrto svetovno prvenstvo, potem ko je igral v letih 2006, 2015 in 2025.

Naslov mu je uspelo osvojiti le leta 2015. Lani je Crosbyja in njegove soigralce v četrtfinalu presenetljivo izločila Danska.