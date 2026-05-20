Avtorji:
R. P., M. P.

Sreda,
20. 5. 2026,
22.55

Julian Schuster Unai Emery Freiburg Aston Villa Liga Europa Liga Europa

Liga Europa, finale

Aston Villa zanesljivo do evropske lovorike, za trenerja Emeryja je ta že peta

finale evropska liga Aston Villa Freibourg | Šele ob koncu prvega polčasa smo videli prvi gol v finalu evropske lige. | Foto Reuters

Šele ob koncu prvega polčasa smo videli prvi gol v finalu evropske lige.

Foto: Reuters

Nogometaši Aston Ville iz Birminghama so zmagovalci evropske lige. V finalu v Istanbulu so upravičili vlogo favoritov in s 3:0 zanesljivo premagali nemški Freiburg. Zadeli so Youri Tielemans, Emiliano Buendia in Morgan Rogers. Za Villo je to tretja evropska lovorika v zgodovini, leta 1982 je bila evropski prvak, ko je v Rotterdamu premagala Bayern. Nato je istega leta osvojila še superpokal. Za trenerja Aston Ville Unaija Emeryja je to že peta lovorika v tem tekmovanju, kar doslej še ni uspelo nobenemu strokovnjaku.

Liga Europa, finale:

Sreda, 20. maj:

Ob koncu prvega polčasa dva gola Aston Ville

Emiliano Buendia je zabil za 2:0. | Foto: Reuters Emiliano Buendia je zabil za 2:0. Foto: Reuters Favorizirna Aston Villa je resno zapretila že v uvodnih minutah tekme, v tretji je Morgan Rogers prvič izvrstno streljal, v deseti pa še enkrat. Prvič je žoga zletela levo od vrat, drugič pa desno. Le za malo je mimo desne prečke zletela žoga tudi ob prvem resnem poskusu Freiburga. V 17. minuti je streljal Nicolas HoflerJohan Manzambi je v 36. minuti poskusil s strelom z velike razdalje. Streljal je natančno, a mu je vratar Ville Emiliano Martinez branil. Minuto pozneje je imel z bližine stoodstotno priložnost John McGinn. Žogo je blokiral eden od branilcev. Premoč ekipe iz angleškega Birminghama je bila kronana šele v 41. minuti. Rogers je podal, Youri Tielemans pa v kazenskem prostoru neubranljivo streljal. V zadnjih sekundah polčasa so prednost podvojili (2:0). John McGinn je podal, Emiliano Buendia pa je iz prve žogo poslal v mrežo. 

Youri Tielemans je ob koncu prvega polčasa Aston Villo povedel v vodstvo z 1:0. | Foto: Reuters Youri Tielemans je ob koncu prvega polčasa Aston Villo povedel v vodstvo z 1:0. Foto: Reuters

Rogers potrdil zmago angleške ekipe

Morgan Rogers je zabil za 3:0. | Foto: Reuters Morgan Rogers je zabil za 3:0. Foto: Reuters Tudi drugi polčas je Villa začela bolje. Ollie Watkins je v deveti minuti nadaljevanja iz neposredne bližine le za las zgrešil mrežo. V 58. minuti pa je angleška ekipa vendarle povedla s 3:0. Znova sta bila uspešna Buendia in Rogers, a tokrat v zamenjani vlogi. Buendia je podal, Rogers pa zadel. Pritisk Ville kljub lepi prednosti ni pojenjal. Amadou Onana je v 70. minuti po podaji iz kot streljal z glavo in stresel okvir vrat. Šest minut pozneje bi Buendia lahko zadel drugič. Žoga je zletela mimo leve vratnice. Nato je imel izvrstno priložnost še McGinn, a mu je strel z roba kazenskega prostora ubranil Noah Atubolu. Izid je tako do konca tekme ostal 3:0.

Navijači Aston Ville in Freiburga so pred tekmo preplavili Istanbul:

Angleži lahko osvojijo vse tri evropske lovorike

Navijači Aston Ville so preplavili Istanbul. Nazadnje so evropsko lovoriko proslavljali leta 1982. | Foto: Reuters Navijači Aston Ville so preplavili Istanbul. Nazadnje so evropsko lovoriko proslavljali leta 1982. Foto: Reuters V tej sezoni angleški klubi lovijo zgodovinski podvig, saj lahko osvojijo vse tri lovorike. Crystal Palace se bo v finalu konferenčne lige pomeril z Rayo Vallecanom, za piko na i pa bo Arsenal 30. maja v finalu lige prvakov izzval branilca naslova PSG.

Aston Villa je bila na stavnicah favorit. Njen trener Unai Emery velja za specialista za osvajanje evropske lige, naslednice pokala UEFA. S Sevillo mu je to uspelo trikrat, enkrat pa še z Villarrealom. Zanimivo, edini finale je izgubil, ko je v sklepnem dejanju evropske lige vodil Arsenal (2019).

Klub iz Birminghama si je v domačem prvenstvu že zagotovil mikavno nagrado, nastop v ligi prvakov, ki bo v prihodnji sezoni napolnil klubsko blagajno. Povsem drugače je s Freiburgom. Nekdanji klub Mirana Pavlina je v nemški bundesligi zasedel sedmo mesto, ki zadošča za nastop v konferenčni ligi. 

Najuspešnejši klubi v ligi Europa:

7 naslovov – Sevilla
3 – Atletico Madrid, Inter Milano, Juventus, Liverpool, Tottenham
2 – Borussia Mönchengladbach, Chelsea, Eintracht Frankfurt, Feyenoord, IFK Göteborg, Parma, Porto, Real Madrid
1 – Ajax, Anderlecht, Atalanta, Bayer Leverkusen, Bayern München, CSKA Moskva, Galatasaray, Ipswich Town, Manchester United, Napoli, PSV Eindhoven, Schalke, Šahtar Donetsk, Valencia, Villarreal, Zenit Sant Petersburg, Aston Villa

Lestvica po ligaškem delu:

Chris Wood
Aston Villa
Celje Prvak 2026
