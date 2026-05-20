Justus Reid je na svojih družbenih profilih razkril, da je po enajstih mesecih končal prenovo hiše, ki jo je lani junija v hrvaškem Zagorju od prijatelja kupil za pet tisoč evrov. Zdaj je projekt končal, manjkajo mu le še določene finese, a mladi Američan se bo že kmalu lotil novih projektov, saj je v svoji zadnji epizodi razkril, da je v bližini popolnoma prenovljene nepremičnine kupil še tri zapuščene objekte v skupni vrednosti 16 tisoč evrov, ki jih prav tako namerava obnoviti.

25-letni Justus Reid, ameriški vplivnež, youtuber in ustvarjalec vsebin, je v zadnjih enajstih mesecih vse svoje moči in čas vložil v prenovo hiše za pet tisoč evrov v hrvaškem Zagorju. Zahtevnost prenove največjega samostojnega projekta, ki se ga je lotil energični Američan, je verjetno presenetila tudi njega samega, številne preglavice pa so mu kljub veliki pomoči prijateljev, sosedov, znancev in drugih delavcev zagotovo povzročale vremenske razmere in tudi motivacija.

Hiša in veranda dobili nove pridobitve

A Reid tudi v zadnjem mesecu ni počival. V zadnjih objavah je delil vse pridobitve na nepremičnini in v njeni okolici, s čimer je še dodatno nadgradil videz in udobnost hiše. Na zunanji pokriti terasi je v družbi prijatelja Maria dodal aluminijaste ograje za večjo varnost objekta, na strehi katerega sta Reidov sosed Krešo in njegov zet Martin namestila še žlebove ter s pločevino zaščitila stranice strehe.

Verando oz. pokrito zunanjo teraso je Reid obogatil tudi z rožami in tako ustvaril še bolj domače vzdušje. Za večjo varnost in tudi na račun prigovarjanja Reidovih sledilcev, ki so mu o tovrstni ideji pisali že od prvega dela serije, je Reid na stopnicah in balkonu hiše vendarle namestil tudi ograjo.

Med hišo in bregom nad njo je Reid v enem izmed zadnjih delov namestil most, ki bo omogočal lažje in predvsem varnejše prehajanje med enim in drugim terenom. Za trden most so izdelali železno konstrukcijo, na katero so namestili prebarvan in zaščiten les. Med obnovo si je Reid vzel premor in se na povabilo enega svojih največjih sponzorjev, Gorenja, ki ga spremlja že od začetka, odpravil v Milano, kjer se je srečal celo s hrvaškim nogometnim virtuozom Luko Modrićem, ki brani barve rossonerov.

Dela so se nadaljevala predvsem v okolici, saj je sledila priprava terena za zidove gabioni. Zanje je bilo treba predhodno urediti teren, nato pa v kletke gabionske ograje na roke znesti tudi številne večje kose kamenja. Z uvozom gramoza so nasuli ves teren v okolici hiše, da bi preprečili nadaljnje posedanje in proženje zemlje. Kot je povedal Reid, so skupno zgradili več kot sto metrov gabionske ograje.

S tem pa Reid še ni dokončal celotne okolice hiše. V naslednjih dneh so na povezovalni most namestili še ograjo, z lesenim pokrovom pa pokrili tudi zunanje ognjišče, ki lahko zdaj služi tudi kot zelo uporabna miza za druženje. Da bi bile gabionske ograje uporabne tudi za ljudi in ne samo koristne za preprečevanje plazov, so nanje namestili lesene klopce. Reid je razkril, da so za dokončanje gabionskih zidov potrebovali nešteto ur in pridnih rok, saj je bilo veliko ročnega dela.

Zabava za vse, ki so sodelovali pri projektu

Še pred končanim projektom je Reid povabil vse znance in prijatelje, ki so sodelovali pri obnovi nepremičnine, in priredil veliko zabavo. V zadnji epizodi projekta so ob nepremičnini dokončali gabionske zidove za večjo varnost ob zunanji terasi, začeli pa so tudi nadgradnjo ceste, ki pelje do hiše. Pomagali so si s težko mehanizacijo in na velik del gozdne ceste, ki leži v neposredni bližini objekta, nasuli gramoz ter naredili drenažo. V naslednjih dneh se je Reid lotil manjših končnih podrobnosti na objektu in v okolici, da bi bil projekt videti kot iz škatlice.

Obljuba sledilcem in nov, svež videz

Prišel je tudi veliki trenutek, ko si je Reid po dokončanju projekta in obljubi, ki jo je dal sledilcem, obril brado ter se pri enem izmed bližnjih frizerjev tudi ostrigel. Bril in strigel se ni vse od začetka projekta, zato je njegov videz po enajstih mesecih morda presenetil marsikaterega sledilca. Po enajstih mesecih dela in 104 objavljenih epizodah je Reid projekt tudi ob veliki pomoči sosedov, znancev in delavcev uspešno končal. Kot je obljubil, bo v prihodnjem tednu na svojem kanalu na YouTubu objavil tudi daljšo epizodo o obnovi in v njej tudi razkril, koliko je stala celotna prenova nekoč popolnoma zapuščenega objekta. Američan je povedal, da bi rad v prihodnosti v hišo napeljal tudi elektriko in vodo ter dokončal dovozno cesto in celotno posestvo ogradil z ograjo.

Justus Reid na levi po enajstih mesecih dela na objektu in po tem, ko se je obril in postrigel. Foto: Instagram/Justus Reid

Justus Reid, ki sliši tudi na vzdevek Amerikanac, je tega dobil, še preden se je lotil svojega največjega projekta – obnove hiše –, saj je pred tem že dve leti živel v državah Balkana oz. državah nekdanje Jugoslavije in po njih potoval ter prepeval priredbe tako slovenskih kot pesmi iz nekdanje skupne države. Američan je enajst mesecev oziroma več kot 330 dni (vse od konca junija lani) na svojih družbenih omrežjih (na Instagramu, Facebooku, TikToku in tudi YouTubu) delil zgodbe, kako potekajo prenova in vse nove pridobitve na njegovi hiši ter v njeni okolici. Zaradi veliko dela na hiši so bile njegove objave v zadnjih mesecih vedno redkejše, a kljub temu so njegovi sledilci z veliko vnemo spremljali zelo viden napredek.

Projekt je končan, a se že loteva novih izzivov

Reid je v zadnjem delu projekta hiše za pet tisoč evrov razkril tudi, da je v okolici zdaj popolnoma prenovljene nepremičnine kupil še tri objekte, prvega za pet tisoč evrov, drugega za tri tisoč in tretjega, nekakšen bunker, za osem tisoč evrov. Za zapuščene nepremičnine je torej odštel skupno šestnajst tisoč evrov, zato se lahko njegovi sledilci upravičeno sprašujejo, kaj energični Američan, ki mu novih izzivov več kot očitno še ne bo zmanjkalo, namerava z njimi storiti.

Zadnji, 104. del Reidovih videov, ki ga je Američan objavil ob koncu projekta:

